Energia e competitività: intesa tra Acinque e CNA Lombardia Nord Ovest

Unire le forze per alleggerire la bolletta energetica e rilanciare la competitività delle piccole e medie imprese del territorio. È questo l’obiettivo della partnership siglata oggi, 16 febbraio, tra il gruppo Acinque e CNA Lombardia Nord Ovest.

L’accordo mette a disposizione di circa 10.000 iscritti (tra imprese, pensionati e cittadini) consulenze personalizzate e tariffe agevolate per luce e gas, erogate attraverso le società del gruppo: Acinque Energia e AGESP Energia.

I vantaggi per imprese e dipendenti

La convenzione non si limita esclusivamente ai titolari d’azienda, ma estende i benefici a tutto l’ecosistema lavorativo:

Consulenza su misura: Gli esperti di Acinque e AGESP offriranno analisi specifiche per ottimizzare i consumi e ridurre la spesa.

Offerte per i dipendenti: Chi lavora per un’impresa associata potrà accedere a tariffe agevolate per le utenze domestiche tramite un codice promozionale dedicato.

Assistenza territoriale: Oltre agli sportelli standard, i consulenti saranno presenti periodicamente nelle sedi CNA e sarà attivato un numero verde dedicato.

I commenti dei protagonisti

“Vicinanza al territorio e agli imprenditori sono i tratti che ci accomunano”, ha dichiarato Andrea Tugnoli, AD di Acinque Energia. Un concetto ribadito da Emanuele Degni, AD di AGESP Energia, che ha evidenziato come la spesa energetica sia ormai una voce critica nei bilanci aziendali.

A sottolineare l’urgenza dell’intervento è stato Pasquale Diodato, presidente di: “Le piccole imprese italiane affrontano costi per l’energia fino al 30% superiori alla media UE. Il peso di tasse e oneri in Italia è il doppio rispetto alla media europea: questa partnership è una scelta strategica per offrire benefici concreti a famiglie e imprese contro questa zavorra”.