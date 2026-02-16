“English Storytime”: a Cuveglio un sabato mattina tra storie e lingua inglese

La biblioteca comunale di Cuveglio si prepara a ospitare un nuovo appuntamento dedicato ai più piccoli, unendo il piacere della lettura all’apprendimento delle lingue straniere. Sabato 21 febbraio 2026, gli spazi di via Asilo apriranno le porte per un “English Storytime”, un momento di narrazione interamente in lingua inglese pensato per stimolare la curiosità dei bambini.

Un’insegnante speciale per i piccoli lettori

A guidare i bambini nel mondo delle storie sarà Emanuela Vincenzi, figura professionale che unisce diverse competenze specifiche per l’infanzia. Vincenzi è infatti arte-terapeuta e insegnante della prima infanzia certificata italo-americana, una doppia veste che garantisce un approccio ludico e didattico allo stesso tempo, ideale per i partecipanti dai 4 anni in su.

Letture e inclusione in biblioteca

L’iniziativa, che si inserisce nel ciclo di incontri “Un sabato al mese in biblioteca”, punta a rendere la struttura comunale un punto di riferimento non solo per il prestito di libri, ma come centro di aggregazione culturale per le famiglie della zona. L’evento inizierà alle ore 10:15 e rappresenta un’occasione gratuita per avvicinare i bambini ai suoni e al vocabolario inglese in modo naturale e divertente.

Informazioni utili per la partecipazione

L’appuntamento è fissato presso la biblioteca di Cuveglio in via Asilo 12. Trattandosi di un evento gratuito, è consigliabile fare riferimento ai contatti ufficiali per eventuali dettagli sulla partecipazione. Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 0332624000 o scrivere una mail all’indirizzo biblioteca@comune.cuveglio.va.it.