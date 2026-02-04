“Era sola e confusa”: a Luino ritrovata un’anziana francese in stato confusionale. La polizia di frontiera rintraccia il fratello in Francia
Dopo gli accertamenti sanitari al pronto soccorso di Luino, la signora ha potuto riabbracciare il fratello arrivato dalla Francia, chiudendo positivamente la vicenda
Nel primo pomeriggio di giovedì 29 gennaio una donna francese di 80 anni è stata rintracciata nel centro di Luino dalla Polizia di Stato. La signora, in evidente stato di confusione e disorientamento, vagava senza riuscire a fornire indicazioni utili su di sé.
Gli agenti del Settore Polizia di Frontiera di Luino sono intervenuti dopo la segnalazione di un cittadino. Una volta individuata la donna, apparsa subito spaesata e in difficoltà, l’hanno accompagnata negli uffici di polizia per avviare le procedure di identificazione. Le operazioni si sono rivelate complesse anche per una barriera linguistica: la donna, infatti, si esprimeva esclusivamente in lingua francese.
La collaborazione internazionale
Gli accertamenti sono proseguiti grazie alla collaborazione con il Centro di Cooperazione di Polizia e Dogana di Ventimiglia. Attraverso verifiche e contatti incrociati è stato possibile risalire all’identità della donna e rintracciare il fratello, residente in un comune del sud della Francia, vicino al confine con la Spagna.
Una volta informato del ritrovamento, l’uomo si è messo immediatamente in viaggio verso l’Italia.
Il ricongiungimento
Nel frattempo la donna ha trascorso la notte al pronto soccorso di Luino, dove era stata accompagnata dagli agenti per gli accertamenti sanitari necessari. Il giorno successivo ha potuto finalmente riabbracciare il fratello, ponendo fine a una vicenda che ha visto impegnate forze di polizia e strutture sanitarie su più livelli.
