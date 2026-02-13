Varese News

Ernesto Masina a Busto Arsizio: un viaggio tra le pagine e le ombre del maschilismo latente

Domenica 15 febbraio la presentazione dell'ultimo romanzo "L'abbraccio" alla Sala Monaco. L'autore varesino si confronta con il pubblico su dinamiche di coppia e inadeguatezze socio-culturali

Un’occasione per riflettere sulle sfumature più sottili e profonde dei rapporti umani. Domenica 15 febbraio, alle ore 17:00, la Biblioteca di Busto Arsizio ospiterà nella sua Sala Monaco lo scrittore Ernesto Masina. Al centro dell’incontro la presentazione della sua produzione letteraria, con un focus particolare sull’ultima fatica: “L’abbraccio” (Robin Edizioni).

Varesino d’adozione ma nato in Africa, Ernesto Masina è approdato alla scrittura in età matura riscuotendo un immediato successo di critica. Per la sua capacità di tratteggiare la realtà, è stato paragonato dai critici a maestri del genere come Andrea Vitali e il “mitico” Piero Chiara. Dopo l’esordio, inserito dal gruppo “La Stampa” nella rubrica “Lo Scaffale”, Masina ha pubblicato altri quattro lavori, confermando la sua vena narrativa.

“L’abbraccio”: oltre la violenza fisica

L’opera che verrà approfondita a Busto Arsizio, “L’abbraccio”, si presenta come un racconto a due voci, senza nomi né volti, che apre finestre speculari sull’intimità dei protagonisti. Il romanzo getta luce su dinamiche familiari e socio-culturali segnate da un maschilismo anacronistico.

Secondo l’autore, il tema centrale è proprio quel “maschilismo latente”, spesso poco riconosciuto ma capace di produrre danni persino superiori alla violenza fisica, poiché agisce nell’ombra e nell’inadeguatezza quotidiana. Masina riesce a dare voce alle istanze del personaggio femminile con un approccio profondamente empatico, offrendo al lettore un quadro di vita autentico e sfaccettato.

Informazioni per il pubblico

L’incontro rappresenta un momento di dialogo aperto tra l’autore e il territorio, per esplorare come la letteratura possa diventare strumento di analisi sociale.

Quando: Domenica 15 febbraio, ore 17:00.

Dove: Sala Monaco, Biblioteca Comunale di Busto Arsizio.

Ingresso: Gratuito.

