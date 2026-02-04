Esce dal bosco armato di machete, l’antidroga spara in aria: un arresto tra Gornate e Morazzone
L’uomo fermato nel pomeriggio di martedì dall’Antidroga: ha morso un agente durante la colluttazione
Deciso, armata di coltello e machete per difendere la postazione di spaccio. La polizia lo ferma dopo aver sparato in aria a scopo intimidatorio, poi il corpo a corpo per fermarlo.
Un blitz in piena regola da parte dell’Antidroga di Varese che ha spazzato via una postazione di spaccio fra Morazzone e Castiglione Olona (località Gornate Superiore) dove alta era montata la tensione da parte dei residenti che chiedevano alle forze dell’ordine di intervenire. L’attività ha dato i suoi frutti nel pomeriggio di martedì quando diverse unità della squadra Mobile di Varese sono entrate nei boschi e hanno sorpreso un pusher in flagranza di reato: l’uomo aveva con sé alcune “palline” di cocaina di cui si è subito disfato, ma al momento del contatto con i poliziotti ha impugnato un grosso machete: un pericolo per gli agenti che hanno sparato in aria. Per disarmare l’uomo è nata una colluttazione e il sospettato ha morso gli operanti. Una volta fermato l’uomo, marocchino, classe 1988, irregolare, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale; gli verrà contestato (ma non in direttissima, difeso dall’avvocato Irene Visconti) il possesso di droga anche se di scarsa quantità e il porto abusivo dell’arma bianca. La convalida dell’arresto è stata aggiornata in attesa di un interprete.
