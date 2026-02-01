Escursionista in Val Vigezzo salvato dall’elicottero di Malpensa

Nel primo pomeriggio di sabato intorno alle 14.30 i vigili del fuoco sono intervenuti in Val Vigezzo, nella zona della Bocchetta di Sant’Antonio, nel comune di Craveggia, per soccorrere un escursionista in difficoltà.

L’uomo, un cinquantenne lombardo impegnato in un’escursione con le ciaspole a circa 1.800 metri di quota, ha accusato seri problemi a causa di un inconveniente tecnico alla propria attrezzatura. Le abbondanti nevicate degli ultimi giorni hanno ulteriormente complicato la situazione, rendendo impossibile la prosecuzione dell’itinerario. Stremato dallo sforzo e con difficoltà agli arti inferiori, l’escursionista non è più riuscito a muoversi autonomamente.

Determinante si è rivelato l’utilizzo dell’applicazione di soccorso installata sul telefono cellulare dell’uomo, che, una volta attivata, ha allertato i soccorsi, consentendo la geolocalizzazione precisa della sua posizione.

Sul posto è intervenuto l’elicottero Drago 166 dei vigili del fuoco del nucleo di Malpensa, che ha individuato l’escursionista e lo ha recuperato tramite verricello in totale sicurezza. L’uomo è stato quindi trasportato a Santa Maria Maggiore, dove ad attenderlo vi erano una squadra di terra dei vigili del fuoco volontari di Santa Maria Maggiore e il personale sanitario del 118, che ha preso in carico il paziente per gli accertamenti sanitari del caso.