Esercitazione sul Monte Lema: il Soccorso alpino di Varese si addestra sulla neve

Nei giorni scorsi si è svolta un’esercitazione tecnico-sanitaria sul Monte Lema che ha coinvolto la Stazione di Varese del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS).

All’attività hanno partecipato 14 tecnici, tra cui un medico e due infermieri. Presenti anche due IrSan (istruttori sanitari regionali) e due IrTec (istruttori tecnici regionali).

L’esercitazione è partita dalla località Pradeccolo e si è sviluppata lungo la classica via di salita verso la vetta. Lo scenario simulato prevedeva una prima fase dedicata alle manovre tecniche e al condizionamento sanitario del paziente, seguita dal recupero di uno sciatore caduto lungo un pendio.

Le squadre hanno operato con una manovra iniziale in salita, utilizzando corpi morti e ancoraggi nella neve, realizzati anche con gli sci. Successivamente è stato effettuato il trasporto in barella dalla cima fino a Pradeccolo.

L’addestramento ha permesso di integrare le procedure di recupero su terreno innevato con la gestione sanitaria del paziente, in un contesto tipico della stagione invernale.