Esercitazione sul Monte Lema: il Soccorso alpino di Varese si addestra sulla neve
Le squadre hanno operato con una manovra iniziale in salita, utilizzando corpi morti e ancoraggi nella neve, realizzati anche con gli sci. Successivamente è stato effettuato il trasporto in barella dalla cima fino a Pradeccolo
