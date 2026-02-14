Varese News

Esplosioni e fiamme in una fonderia a Lonate Pozzolo

Cinque squadre dei Vigili del Fuoco, con autopompe, autobotti e autoscala, hanno spento i focolai e messo in sicurezza l’area

Esplosioni e incendio in una fonderia a Lonate Pozzolo. L’allarme è scattato alle 12:45 di oggi, quando i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Dante Alighieri per un rogo sviluppatosi all’interno di un’azienda del settore metallurgico.

Sul posto sono arrivate cinque squadre che hanno operato con due autopompe, due autobotti e un’autoscala proveniente dal Comando di Milano.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

Le squadre hanno lavorato per circoscrivere e spegnere i focolai, evitando che le fiamme si propagassero ulteriormente all’interno della struttura. Una volta domato l’incendio, i pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area. Le operazioni di bonifica sono ancora in corso e stanno per essere ultimate.

Nessun ferito

Fortunatamente non si registrano feriti. Restano ora da chiarire le cause delle esplosioni che hanno preceduto l’incendio. L’area è stata messa in sicurezza e la situazione è sotto controllo.

Pubblicato il 14 Febbraio 2026
