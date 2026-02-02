Europa Verde: “Trenord non fa i comandi del personale: saltano molti treni garantiti”

Europa Verde interviene sulla situazione di disagio che questa mattina hanno vissuto molti pendolari e studenti a causa dello sciopero dei trasporti convocato dal sindacato Orsa.

«Questa mattina i disagi per i pendolari, durante lo sciopero dell’ORSA, sono aumentati a causa della mancata organizzazione dei turni da parte di Trenord – sostiene Dario Balotta, responsabile trasporti di Europa Verde – In questi casi, per garantire i servizi minimi definiti dalla legge 146 sullo sciopero, è possibile che l’azienda effettui dei veri e propri comandi per il personale che deve svolgere il servizio nelle fasce orarie garantite dalla legge dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. I comandi non sono stati effettuati e, oltre ai disagi previsti prima e dopo le fasce di garanzia, nemmeno le stesse fasce di garanzia sono state tutelate, per colpa di un gestionale Trenord».

«A pochi giorni dall’inizio delle Olimpiadi invernali, in queste pessime condizioni organizzative e in presenza di una conflittualità sindacale senza precedenti (già due scioperi in un mese) l’azienda si presenta nelle peggiori condizioni per affrontare sia la regolarità del servizio ferroviario per i pendolari, già in pessime condizioni, sia l’aumento delle corse previsto, in Valtellina e sul nodo di Milano – aggiunge Balotta – Temiamo che la già grave carenza di personale e l’eccessivo potenziamento del numero delle corse possano provocare grossi disagi ai passeggeri e diminuire le condizioni di sicurezza della circolazione dei treni. La Regione dovrebbe intervenire per ridurre le corse previste, programmate dalle 6 alle 3 del mattino ininterrottamente durante le olimpiadi, anche per non fare una nuova figuraccia questa volta internazionale».