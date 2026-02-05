Export varesino verso l’India in accelerazione: meccanica e chimica trainano i dati

Varese rafforza il proprio posizionamento sui mercati internazionali e guarda con crescente interesse all’India. Nei primi nove mesi del 2025 l’export varesino verso il Paese asiatico ha registrato un incremento del 46,2%, superando i 129 milioni di euro e confermando una traiettoria di crescita ormai consolidata.

Un mercato strategico in forte espansione

Il dato si inserisce nel più ampio quadro del rafforzamento delle relazioni economiche tra Unione Europea e India, orientate alla costruzione di filiere più resilienti e a una cooperazione industriale di lungo periodo. Un contesto favorito anche dalle prospettive macroeconomiche indiane: secondo le stime OCSE, il Pil del Paese crescerà del 6,7% nel 2025, con tassi positivi attesi anche per il biennio successivo.

L’analisi della Camera di Commercio di Varese, basata su dati Istat e Reprint e disponibile sulla piattaforma OsserVa, evidenzia come la provincia contribuisca per il 6,8% all’export lombardo complessivo verso l’India, rafforzando il percorso avviato tra il 2019 e il 2024.

Meccanica e chimica guidano l’export

La struttura dell’interscambio mostra una specializzazione ben definita. Nel 2024 le esportazioni varesine hanno superato i 134 milioni di euro, a fronte di importazioni pari a 104 milioni, con un saldo commerciale positivo di circa 30 milioni. A trainare l’export sono soprattutto i macchinari, che rappresentano il 39% del totale, seguiti dalla chimica (17%) e dalle materie plastiche (13%). Le importazioni dall’India riguardano invece prevalentemente il tessile, i prodotti chimici e il comparto farmaceutico.

Investimenti e occupazione

Accanto ai flussi commerciali cresce anche l’integrazione industriale. Attualmente sono 23 le imprese indiane partecipate da investitori varesini, con 2.400 addetti e un fatturato complessivo di 650 milioni di euro. In parallelo, la provincia di Varese ospita 8 aziende partecipate da investitori indiani, che impiegano circa 760 persone in settori che spaziano dalla meccanica strumentale al commercio di medicinali.

Il ruolo della Camera di Commercio

«Il rafforzamento dei legami commerciali tra Unione Europea e India rappresenta una cornice di riferimento importante per le nostre imprese – spiega Mauro Vitiello, presidente della Camera di Commercio di Varese –. All’interno di questo percorso di avvicinamento istituzionale ed economico, il nostro territorio dimostra una spiccata capacità di dialogo, fondata sulla qualità della produzione manifatturiera. Il ruolo della Camera di Commercio è quello di accompagnare queste relazioni, favorendo un interscambio equilibrato e sostenibile che porti benefici a lungo termine sia in termini di investimenti sia di competenze».