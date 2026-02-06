Fagnano Olona ospita “ArtisticaMente”: una giornata tra letteratura, teatro e arte
Sabato 14 febbraio 2026, la Scuola Primaria "Orrù" diventerà un laboratorio di studio teorico-pratico. Un evento gratuito dedicato al "nutrimento" della mente attraverso i linguaggi espressivi
Il cibo non è solo quello che mettiamo nel piatto, ma anche ciò che offriamo alla nostra mente. Su questo binomio si sviluppa il nuovo appuntamento con il Convegno ArtisticaMente, in programma per sabato 14 febbraio.
L’iniziativa è curata dal CRT “Teatro-Educazione” in stretta collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e gode del patrocinio del Patto Educativo Territoriale del Comune di Fagnano Olona.
Il tema: “Cibo per il corpo, cibo per la mente”
Il convegno esplorerà le interconnessioni tra Letteratura, Teatro e Arte, intesi come strumenti fondamentali per la crescita educativa e personale. Sin dal 2005, ArtisticaMente rappresenta un punto di riferimento per docenti, educatori e appassionati, offrendo momenti di riflessione che uniscono il rigore accademico alla pratica laboratoriale.
Il programma della giornata
L’evento si terrà presso la Scuola Primaria “Orrù” (via Pasubio, 16) e sarà diviso in due momenti distinti: al mattino sessioni dedicate agli interventi teorici e agli approfondimenti scientifici; al pomeriggio workshop pratici in presenza, dove i partecipanti potranno sperimentare direttamente le metodologie proposte.
Come partecipare
La partecipazione al convegno è completamente gratuita. Per ragioni organizzative legate alla gestione degli spazi e dei laboratori, è tuttavia obbligatorio iscriversi inviando una mail all’indirizzo: segreteria@crteducazione.it
Per chi volesse approfondire la storia del progetto, sul sito www.crtarchivio.it è disponibile l’archivio completo delle edizioni passate, una vera miniera di materiali pedagogici e documentazione storica.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
fratetoc su Malpensa e Superstrada blindate per le Olimpiadi: scatta la chiusura della 336
Andrea Camurani su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
Bustocco-71 su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
PaoloFilterfree su “Ho sfiorato il cielo”: Paolo De Chiesa racconta la sua vita dalle vittorie sugli sci al colpo di pistola al volto
PaoloFilterfree su La presidenza come feed
Viacolvento su Gli aumenti nelle rette e il rischio-defezioni alla Fondazione Scuole Materne di Gallarate
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.