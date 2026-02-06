Fagnano Olona ospita “ArtisticaMente”: una giornata tra letteratura, teatro e arte

Il cibo non è solo quello che mettiamo nel piatto, ma anche ciò che offriamo alla nostra mente. Su questo binomio si sviluppa il nuovo appuntamento con il Convegno ArtisticaMente, in programma per sabato 14 febbraio.

L’iniziativa è curata dal CRT “Teatro-Educazione” in stretta collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e gode del patrocinio del Patto Educativo Territoriale del Comune di Fagnano Olona.

Il tema: “Cibo per il corpo, cibo per la mente”

Il convegno esplorerà le interconnessioni tra Letteratura, Teatro e Arte, intesi come strumenti fondamentali per la crescita educativa e personale. Sin dal 2005, ArtisticaMente rappresenta un punto di riferimento per docenti, educatori e appassionati, offrendo momenti di riflessione che uniscono il rigore accademico alla pratica laboratoriale.

Il programma della giornata

L’evento si terrà presso la Scuola Primaria “Orrù” (via Pasubio, 16) e sarà diviso in due momenti distinti: al mattino sessioni dedicate agli interventi teorici e agli approfondimenti scientifici; al pomeriggio workshop pratici in presenza, dove i partecipanti potranno sperimentare direttamente le metodologie proposte.

Come partecipare

La partecipazione al convegno è completamente gratuita. Per ragioni organizzative legate alla gestione degli spazi e dei laboratori, è tuttavia obbligatorio iscriversi inviando una mail all’indirizzo: segreteria@crteducazione.it

Per chi volesse approfondire la storia del progetto, sul sito www.crtarchivio.it è disponibile l’archivio completo delle edizioni passate, una vera miniera di materiali pedagogici e documentazione storica.