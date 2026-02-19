Varese News

Falsi certificati per avere il green pass, assolti tutti i 19 imputati: “Il fatto non sussiste”

Nel fascicolo erano stati coinvolti anche professionisti e presunti intermediari, oltre a numerosi soggetti indicati come “no vax” che avrebbero cercato il documento per continuare a lavorare senza vaccinazione

tribunale varese

Si è chiuso con un’assoluzione piena il procedimento nato dall’inchiesta sui presunti certificati falsi di esenzione dall’obbligo vaccinale anti Covid-19.

Davanti al giudice per l’udienza preliminare, i 19 imputati finiti a processo sono stati infatti tutti assolti con la formula “perché il fatto non sussiste” dai reati contestati di falso in atto pubblico e concorso in falso in atto pubblico.

L’indagine, condotta dalla Guardia di Finanza, aveva ipotizzato l’esistenza di un giro di attestazioni fasulle: secondo la ricostruzione investigativa, alcuni cittadini avrebbero pagato tra i 30 e i 50 euro per ottenere certificati di esenzione, pur non avendo patologie incompatibili con la somministrazione del vaccino.

Nel fascicolo erano stati coinvolti anche professionisti e presunti intermediari, oltre a numerosi soggetti indicati come “no vax” che avrebbero cercato il documento per continuare a lavorare senza vaccinazione.

Con la decisione del Gup, però, l’impianto accusatorio è caduto: per il giudice non sussiste il fatto contestato, con conseguente assoluzione per tutti gli imputati: non si è formata la prova legata al fatto che i medici avessero effettivamente visitato i pazienti, fattore determinante, base giuridica per sostenere la falsità dell’atto pubblico contestato.

Pubblicato il 19 Febbraio 2026
