Favoland: a Varese arriva il magico show tra acrobazie, supereroi e musica dal vivo!
Appuntamento domenica 15 febbraio all’Auditorium San Giovanni Bosco per un viaggio emozionante che unisce l’arte circense al fascino dei grandi miti dell’infanzia
Domenica 15 febbraio, l’Auditorium San Giovanni Bosco di Varese si trasforma nel regno della fantasia. Un appuntamento imperdibile per grandi e piccini con lo spettacolo “Favoland”, un viaggio emozionante che unisce l’arte circense al fascino dei grandi miti dell’infanzia.
Uno show per tutta la famiglia
Non il solito spettacolo, ma un mix esplosivo di discipline artistiche:
Acrobazie e adrenalina: verticalisti, giocolieri e acrobati professionisti si esibiranno in performance mozzafiato.
I Supereroi: i personaggi più amati usciranno dal grande schermo per incontrare i piccoli fan dal vivo.
La magia delle Ombre Cinesi: un momento di pura poesia visiva per emozionare il pubblico di ogni età.
L’Ospite Speciale: il tributo a Rumi
Il cuore musicale dell’evento sarà dedicato ai fan delle Huntrix: sul palco salirà Rumi, protagonista di un attesissimo tributo musicale. Un’occasione unica per cantare dal vivo le canzoni più amate in un’atmosfera carica di energia.
Informazioni utili
Dove: Auditorium San Giovanni Bosco – Via Lazzaro Papi 7, Varese.
Quando: Domenica 15 Febbraio 2026.
Orari spettacoli: Due repliche previste, alle ore 15:00 e alle ore 17:00.
Vieni a vivere un’esperienza dove il sogno diventa realtà. Preparati a ridere, stupirti e cantare insieme a noi!