Febbraio a Luino mese di mercati, teatro e grandi incontri d’autore
Il Comune di Luino presenta un ricco calendario di appuntamenti per il mese di febbraio 2026: dallo sport alla storia dell'alpinismo, passando per la stagione teatrale e le letture per i più piccoli
L’amministrazione comunale di Luino ha ufficializzato il programma culturale per il mese di febbraio, offrendo una serie di iniziative che spaziano dalla fede allo sport, dalla letteratura all’impegno sociale, coinvolgendo i luoghi più significativi della città.
Gli appuntamenti della prima metà del mese
Il calendario si apre domenica 8 febbraio in Piazza Libertà, dove dalle 8:00 alle 17:00 si terrà il tradizionale Mercato Contadino, appuntamento dedicato ai prodotti tipici e alla filiera corta.
Si prosegue venerdì 13 febbraio alle ore 20:45 presso il Salone Parrocchiale “Pio XII” con un momento di approfondimento religioso. L’Associazione Sassi di Lago, con il patrocinio del Comune, presenta il libro “Ortodossia. L’altro polmone della Chiesa” di Mons. Ettore Malnati.
Cultura e sport a Palazzo Verbania e al Teatro Sociale
La giornata di sabato 21 febbraio sarà particolarmente densa di eventi:
-
Alle 20:30 a Palazzo Verbania si terrà l’evento inaugurale del Trofeo Binda. Un talk con testimonianze dirette affronterà il tema dello “Sport come libertà e prevenzione della violenza di genere”, organizzato dalla Cycling Sport Promotion ASD.
-
Alle 21:00 ci si sposta al Teatro Sociale per la stagione teatrale, che vedrà in scena lo spettacolo “Pirandello Pulp”, a cura del Circuito CLAPS in collaborazione con il Comune.
Gli incontri di fine febbraio
Il mese si chiude con due appuntamenti di alto profilo culturale:
-
Venerdì 27 febbraio alle ore 18:00 a Palazzo Verbania, nell’ambito del Premio Chiara 2026, si terrà l’incontro con Massimo Palazzi intitolato “L’uomo del K2. Il versante umano della conquista nei documenti inediti di Ugo Angelino”. L’autore dialogherà con Tommaso Lamantia in una serata promossa dall’Associazione Amici di Piero Chiara.
-
Sabato 28 febbraio alle 10:30, presso la Biblioteca Civica, torna lo spazio dedicato ai più piccoli con “Nati per leggere. Letture per piccolissimi”, iniziativa curata dal Gruppo di lavoro per l’integrazione Luino e CGIL Varese.
Informazioni e contatti: Per ulteriori dettagli è possibile contattare l’Ufficio Cultura all’indirizzo cultura@comune.luino.va.it o l’Infopoint al numero 0332-543525/564. Aggiornamenti disponibili anche sulla pagina Facebook @infopointluino.
