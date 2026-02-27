Federico Basso al Teatro Sociale di Busto Arsizio con “Profilo Basso” viaggio ironico tra palco, TV e social

Venerdì 6 marzo 2026, alle ore 21:00, il Teatro Sociale Delia Cajelli di Busto Arsizio spalanca le porte alla comicità intelligente e raffinata di Federico Basso. Lo spettacolo, dal titolo emblematico “Profilo Basso“, rappresenta un appuntamento imperdibile della programmazione Fuori Stagione Melarido, organizzato in stretta collaborazione con Melarido Eventi.

Il monologo è una sintesi perfetta della maturità artistica di Basso, un racconto che intreccia decenni di esperienza trascorsi tra i palchi dei live club, i grandi teatri nazionali e le trasmissioni televisive più popolari. In “Profilo Basso”, il comico torinese veste i panni dell’osservatore acuto, prestando la sua verve artistica anche al mondo dei social media, ma restando fedele alla nobile arte del monologo classico. Attraverso il suo sguardo, la quotidianità viene filtrata in modo originale, svelando sfaccettature e dettagli che spesso sfuggono alla frenesia del vivere moderno.

Federico Basso, volto storico di trasmissioni cult come Zelig, è un artista poliedrico capace di spaziare dalla stand-up comedy alla scrittura creativa. Noto per il suo stile asciutto, la battuta fulminea e una capacità di improvvisazione fuori dal comune, Basso ha saputo evolversi mantenendo sempre un’eleganza rara nel panorama comico italiano. La sua cifra

stilistica risiede nella capacità di trasformare l’ordinario in straordinario, guidando il pubblico

con intelligenza e mai con volgarità.

Lo spettacolo invita gli spettatori a salire su una “giostra” fatta di ironia e leggerezza. Il messaggio è chiaro: “beato chi sa ridere di se stesso perché non finirà mai di divertirsi”.

Un’occasione per staccare la spina e godersi una serata di puro intrattenimento teatrale.

Per info e prenotazioni: www.teatrosociale.it | 0331 679000 | biglietti@teatrosociale.it

INFO EVENTO

Venerdì 6 marzo – ore 21

Teatro Sociale “Delia Cajelli” – Via Dante Alighieri, 20 – Busto Arsizio (VA)

BIGLIETTI

I biglietti sono disponibili presso la biglietteria del teatro o online su TicketOne:

https://www.ticketone.it/event/federico-basso-in-profilo-basso-teatro-sociale-20701975/

Si consiglia la prenotazione data l’elevata richiesta prevista per l’evento.