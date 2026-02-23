Fermato con l’accusa di omicidio volontario il poliziotto che uccise il pusher al boschetto di Rogoredo
Il provvedimento disposto dalla Procura di Milano dopo le indagini di Squadra Mobile e Scientifica sulla morte del 28enne avvenuta il 26 gennaio nel boschetto di Rogoredo
La Polizia ha fermato Carmelo Cinturrino, il poliziotto assistente capo in servizio al commissariato Mecenate, con l’accusa di omicidio volontario per la morte di Abderrahim Mansouri, 28 anni, ucciso con un colpo di pistola il 26 gennaio scorso durante un controllo antidroga nel boschetto di Rogoredo, a Milano. Il provvedimento è stato disposto su richiesta della Procura di Milano.
Secondo quanto si legge nel comunicato firmato dalla Procura guidata da Marcello Viola, il fermo si fonda «sugli approfondimenti investigativi» condotti dalla Squadra Mobile e dalla Polizia Scientifica. In particolare, vengono richiamate «le risultanze di sommarie informazioni testimoniali, interrogatori, analisi delle telecamere e dispositivi telefonici e accertamenti di natura tecnico scientifica, che hanno permesso di ricostruire la dinamica dell’evento» – Procura della Repubblica di Milano, comunicato stampa -.
Al centro dell’inchiesta c’è la dinamica dello sparo che ha colpito alla testa il 28enne. Cinturrino aveva parlato di legittima difesa, sostenendo che Mansouri impugnasse un’arma. Ma secondo l’ipotesi investigativa quella pistola, una replica a salve, sarebbe stata collocata successivamente sulla scena.
Le indagini, supportate anche dalle immagini delle telecamere della zona, avrebbero evidenziato che l’agente più vicino a Cinturrino – indicato come unico teste oculare dello sparo – si sarebbe recato al commissariato Mecenate per poi tornare al boschetto con una borsa. Un elemento ritenuto rilevante nella ricostruzione dei fatti.
