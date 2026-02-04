Festa di Sant’Apollonia al Palace di Varese: la CAO celebra responsabilità e tradizione odontoiatrica

Lunedì 9 febbraio 2026 si svolgerà la storica celebrazione di Sant’Apollonia, protettrice degli odontoiatri, organizzata dalla Commissione Albo Odontoiatri (CAO) dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (OMCeO) della Provincia di Varese.

L’appuntamento, fissato alle ore 19.15 presso il prestigioso Palace Grand Hotel di Varese, riunirà iscritti all’Albo Odontoiatri, professionisti del settore e ospiti per onorare la Santa e dibattere temi chiave della professione.

Saluti e valori fondanti

Il Dottor Pasquale Paone, Presidente CAO di Varese, introduce l’evento come momento di festa e riflessione sull’appartenenza professionale. “Spirito di servizio, farsi carico e responsabilità sono pilastri del nostro mestiere, per chirurghi e odontoiatri”, spiega Paone. La responsabilità, lontana da essere un peso, diventa opportunità per mostrare l’impegno umano: un “prendersi cura” che va oltre la tecnica, rispondendo al bisogno profondo di accoglienza del paziente.

Programma ricco di relatori

Dopo i saluti istituzionali, il Dottor Stefano Almini, Presidente CAO di Bergamo, terrà la relazione “Sant’Apollonia: una storia da conoscere”, ripercorrendo la vita della martire del III secolo, patrona contro il mal di denti. Seguirà la Lectio Magistralis del Professor Stefano Zamagni, docente di Economia Politica all’Università di Bologna e Adjunct Professor alla Johns Hopkins University SAIS Europe, intitolata “Verso un nuovo paradigma di responsabilità”.

Chiusura con nuovi iscritti

La serata si concluderà con la presentazione dei nuovi odontoiatri iscritti all’Albo OMCeO Varese nell’ultima annualità, celebrando il ricambio generazionale nella professione.

Un’occasione imperdibile per la comunità odontoiatrica varesina, che unisce tradizione religiosa, approfondimento culturale e networking professionale in un’atmosfera di festa e impegno condiviso.