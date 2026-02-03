Fiamma olimpica a Gallarate, Busto Arsizio, Castellanza, Legnano e Saronno: le modifiche alla viabilità

Tutto pronto a Legnano, Gallarate, Busto Arsizio, Castellanza e Saronno per la 59° tappa del viaggio della fiamma olimpica, in programma per mercoledì 4 febbraio. Per permettere il passaggio dei tedofori, nei Comuni interessati sono in programma modifiche alla viabilità e al trasporto pubblico.

Gallarate

Il primo raduno per passaggio della torcia olimpica a Gallarate è fissato per le 9.30 in via Pegoraro. Dalle 7 alle 11 ci sarà il divieto di sosta con rimozione forzata in via Ronchetti tra via Carducci a piazza Risorgimento, in via Mazzini tra via Roma a via Postporta, in corso Italia, largo Camussi e via Cavour. Divieto di circolazione dalle 8.30 alle 10 in via Pegoraro tra corso Colombo e via Rochetti e in via Ronchetti, e dalle 9 alle 10.30, per il tempo becessario al passaggio del tedoforo e della carovana, in piazza Risorgimento, via Roma, via Mazzini, piazza Libertà, corso Italia, largo Camussi, via Cavour, piazza San Lorenzo, viale Milano (corsia con direzione sud, tratto piazza San Lorenzo/via Torino) e via Torino.

Busto Arsizio

A Busto Arsizio dalle 9 alle 11 sarà in vigore il divieto di transito e sosta con rimozione forzata in via de Sanctis e in via Minghetti, area di sosta temporanea della carovana; dalle 9.30 alle 12.30, inoltre, sosta vietata in viale della Repubblica, via Sella da viale della Repubblica a via San Michele, via San Michele, piazza Manzoni, piazzale De Gasperi, via Mazzini, via Dante tra via Mazzini a Bramante, via Bramante, piazza Santa Maria, via Cavour, piazza San Giovanni, via Milano, piazza Trento e Trieste, via Crespi, piazza Garibaldi e corso XX Settembre fino al confine con Castellanza.

Dalle 10 alle 12.30, inoltre, per il tempo necessario al passaggio sarà in vigore il divieto di transito in viale della Repubblica, via Sella da viale Repubblica a via San Michele, piazza Manzoni, piazzale De Gasperi, via Mazzini, via Bramante, piazza Santa Maria, via Cavour, piazza San Giovanni, via Milano, piazza Trento e Trieste, via Crespi, piazza Garibaldi e corso XX Settembre fino al confine con Castellanza; dalle 10 alle 12 divieto di transito anche per gli autorizzati all’accesso nella ZTL in particolare in via Bramante, piazza Santa Maria, via Cavour, piazza San Giovanni, e in via Milano.

Castellanza

Martedì 4 febbraio dalle 11 fino al termine del passaggio della fiamma olimpica a Castellanza sarà sospesa la circolazione in via Buon Gesù, in viale Don Minzoni dall’intersezione con via Buon Gesù fino al confine con Legnano lungo la Saronnese, in via per Legnano fino al confine comunale, in corso Matteotti tra via Cristoforo Colombo e la rotatoria della Saronnese per i veicoli diretti verso Legnano, in viale Borri tra piazzale Bozzi e la rotatoria di viale Don Minzoni. Limitazioni alla circolazione con eccezione per residenti e traffico locale anche in via Firenze e via Sanguinola.

Legnano

A Legnano tra le 11 e le 14 verranno chiuse al traffico, per il tempo necessario al transito, via per Busto, via per Castellanza, via Bellingera, via Pietro Micca, corso Italia, piazza IV Novembre, largo Tosi, via Matteotti, via Lampugnani. Lungo tutte le vie del percorso sarà vietata la sosta dalle 10 fino al termine della manifestazione.

Saronno

Dalle 14 alle 16 a Saronno sarà vietato il transito a tutti i veicoli lungo il percorso interessato dalla manifestazione, ovvero in via Volonterio, via San Giuseppe, corso Italia, piazza Libertàe via Roma; il divieto riguarda anche i residenti, fatta eccezione per i mezzi di soccorso e i veicoli del convoglio olimpico che accompagna i tedofori. Inoltre, dalle 11.30 alle 16 su tutto il percorso sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata.

Durante l’evento saranno sospese le linee urbane 1, 2, 3 e 5 di STIE dalle 14.15 alle 15.45, mentre la linea urbana 4 non subirà variazioni di percorso ma potrà registrare ritardi. Per quanto riguarda le linee extraurbane di Airpullman (Z111, Z114, Z115, Z117, Z119, Z160, Z161) sono previste modifiche di percorso e la soppressione delle fermate di via Marconi/Cesati (municipio), via Marconi 53, via Roma 149/A (campo sportivo), via Varese 177/C a Solaro, via per Saronno fr. 9 a Solaro, via Roma 100 (distributore), via Roma 92/Miola, via Manzoni 4 (Carabinieri) e Via Marconi/Via Vittorio Veneto (municipio). La linea extraurbana V197, con partenza da via Primo Maggio, modificherà il tragitto e non effettuerà le fermate lungo via Varese. Anche le linee di Ferrovie Nord Milano Autoservizi potrebbero subire ritardi temporanei.

Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione, il mercato settimanale di mercoledì terminerà alle 12 anziché alle 13.