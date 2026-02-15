Fiamme in un alloggio a Busto Arsizio, 66enne portato a Legnano in codice giallo
L’appartamento al secondo piano è stato dichiarato inagibile mentre sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell’incendio
Un incendio è divampato nella serata di ieri sabato 14 febbraio, alle 22.13, in un appartamento al secondo piano di uno stabile in via San Carlo Borromeo a Busto Arsizio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un’autopompa e un’autobotte, supportati da una squadra del Comando di Milano.
Le fiamme hanno interessato l’alloggio, ma l’intervento tempestivo dei soccorritori ha permesso di circoscrivere rapidamente il rogo, evitando che si propagasse agli appartamenti vicini. L’azione coordinata delle squadre ha contenuto i danni strutturali al solo immobile coinvolto.
Appartamento dichiarato inagibile
A causa dei danni provocati dalle fiamme, l’appartamento è stato dichiarato inagibile. Sono in corso le verifiche tecniche per accertare le cause dell’incendio e valutare eventuali ulteriori interventi di messa in sicurezza.
Un uomo trasportato in ospedale
Sul posto è intervenuto anche il personale sanitario, che ha prestato le prime cure a un uomo di 66 anni residente nell’abitazione. L’uomo ha riportato conseguenze dovute all’inalazione di fumo e alcune ustioni. È stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Legnano per accertamenti e cure.
La situazione è tornata sotto controllo nel giro di poco tempo, grazie al rapido intervento dei vigili del fuoco.
