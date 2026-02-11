Focus sul diabete a Radio Missione Francescana

Il medico che sarà intervistato a Radio Missione Francescana – Medicina venerdì 13 febbraio 2026 alle ore 11.10 è la dottoressa Cristina Romano, Direttore della S.C. Diabetologia della Asst Settelaghi.

Titolo della trasmissione “Parlare di diabete è sempre utile!“. Conducono l’intervista Giorgio Dini e Luigi Rusconi.

La trasmissione verrà trasmessa, in replica, domenica 15 febbraio 2026 alle ore 16.00.

