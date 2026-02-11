Focus sul diabete a Radio Missione Francescana
Venerdì 13 febbraio 2026 alle ore 11.10 intervista alla dottoressa Cristina Romano, Direttore della S.C. Diabetologia della Asst Settelaghi
Il medico che sarà intervistato a Radio Missione Francescana – Medicina venerdì 13 febbraio 2026 alle ore 11.10 è la dottoressa Cristina Romano, Direttore della S.C. Diabetologia della Asst Settelaghi.
Titolo della trasmissione “Parlare di diabete è sempre utile!“. Conducono l’intervista Giorgio Dini e Luigi Rusconi.
La trasmissione verrà trasmessa, in replica, domenica 15 febbraio 2026 alle ore 16.00.
La frequenza della “radio missione francescana ” è 94,6 da Varese fino a Busto Arsizio, parte sud della provincia. 91,7 per la città di Varese e comuni limitrofi. 88,5 in Valceresio. 90 per la zona compresa tra Rancio Valcuvia – Laveno – Intra – Besozzo – Gavirate. 91,4 per la zona sud del Lago Maggiore – Laveno – Sesto Calende – Varese. 89,6 per la zona nord del Lago Maggiore – Laveno – Luino. 92.8 per la città di Domodossola, 89.7 per la Val Vigezzo e 89.6 per la Bassa Ossola
