Fondazione Genovese, il sindaco Paolelli risponde alla minoranza: “Nessun mistero, vigiliamo sul PGT”

Sulla questione della villa di via dei Castagni alla Rogorella, destinata secondo le cronache a diventare un centro della Fondazione Genovese, interviene il sindaco di Bodio Lomnago, Eleonora Paolelli. Con una nota ufficiale, il primo cittadino risponde punto su punto alle perplessità sollevate dal gruppo di minoranza “Amici di Bodio Lomnago”, riportando il dibattito su un binario strettamente tecnico e procedurale. L’obiettivo dichiarato è fare chiarezza su cosa sia effettivamente depositato in Comune, distinguendo tra le indiscrezioni giornalistiche e la realtà dei documenti protocollati.

“Ad oggi, agli uffici comunali è pervenuta esclusivamente una Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata relativa a interventi di manutenzione straordinaria consistenti nello spostamento di tavolati interni all’interno di un’unità abitativa che mantiene destinazione residenziale“, precisa il sindaco, sottolineando che “la pratica edilizia presentata non contempla alcuna richiesta di modifica della destinazione d’uso dell’immobile”. Secondo l’amministrazione, dunque, non esistono attualmente istanze che prevedano un insediamento urbanistico diverso da quello consentito dal Piano di Governo del Territorio.

Nonostante l’assenza di nuove pratiche, Paolelli assicura che il Comune non è spettatore inerte della vicenda: “Da settimane sta vigilando con attenzione anche rispetto agli articoli di stampa usciti, attivandosi per approfondire eventuali profili che potrebbero richiedere verifiche puntuali. Sono in corso confronti con l’estensore del PGT al fine di garantire la corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni del Piano delle Regole relative all’area interessata”. Il sindaco apre inoltre alla possibilità di “acquisire un parere tecnico-legale specialistico in materia urbanistica” per blindare ogni passaggio burocratico.

In merito alla richiesta di un’assemblea pubblica avanzata dall’opposizione, la risposta è cauta. “Ad oggi non è possibile organizzare un incontro su ipotesi non formalizzate, riguardanti un immobile privato per il quale non è stata presentata alcuna pratica edilizia diversa da quella sopra indicata”, spiega Paolelli, aggiungendo però che il confronto “potrà eventualmente essere valutato nel momento in cui vi sia un’istanza protocollata”. Come alternativa immediata, il sindaco propone una mossa congiunta: “Prendiamo atto con favore della posizione espressa dalla minoranza e ringraziamo per la comunione di intenti dimostrata. La vigilanza sul rispetto delle norme urbanistiche e la tutela del territorio rappresentano un terreno di responsabilità condivisa. Su questo punto l’Amministrazione e la minoranza risultano coese nell’obiettivo di garantire massima attenzione e correttezza procedurale. Maggioranza e minoranza potrebbero chiedere alla proprietà la disponibilità a chiarire direttamente i contenuti e le informazioni oggetto degli articoli di stampa“.

“L’obiettivo resta uno solo: assicurare il pieno rispetto del PGT, la tutela del territorio e la salvaguardia dei diritti di tutti i cittadini – conclude Eleonora Paolelli -. Il Comune sta facendo il proprio dovere con serietà, trasparenza e rigore tecnico, garantendo l’accesso agli atti a chi ne ha fatto richiesta e verificando ogni eventuale elemento che richieda approfondimento”.