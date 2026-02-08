Fontana a Bormio per un confronto su sport e cibo di qualità al Villaggio Coldiretti

Il connubio tra eccellenza enogastronomica del territorio e sport come strumento chiave per una vita sana è stato al centro del convegno svoltosi questa mattina a Bormio, nell’ambito del Villaggio Coldiretti Valtellina. Un appuntamento inserito nel programma di eventi che accompagnano l’iniziativa e pensato per valorizzare la qualità dei prodotti agricoli locali in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Al dibattito hanno partecipato il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e l’assessore regionale agli Enti locali e Montagna Massimo Sertori.

«I Giochi Olimpici e Paralimpici – ha sottolineato Fontana – non rappresentano soltanto un’importante vetrina internazionale per promuovere il territorio lombardo, celebrando lo spirito sportivo e l’inclusione, ma anche l’occasione per esaltare il connubio vincente tra l’eccellenza dei prodotti agroalimentari locali, frutto di filiere sostenibili e rispettose della biodiversità, e l’attività sportiva come elemento chiave per una vita sana».

Il presidente lombardo ha poi evidenziato come il settore agricolo sia uno degli ambiti in cui la Lombardia eccelle a livello nazionale: «Regione supporta gli imprenditori del comparto con un approccio concreto alla sostenibilità, che unisce tutela ambientale, attenzione al sociale e crescita economica. Le Olimpiadi sono un’ulteriore occasione per celebrare un’eccellenza consolidata e confermare l’impegno su un comparto centrale per il territorio».

Sul valore strategico della Valtellina si è soffermato Massimo Sertori: «È un territorio caratterizzato da una ricca e variegata offerta enogastronomica, sostenuta dallo spirito imprenditoriale dei produttori locali, che mettono al centro qualità e sostenibilità. Le Olimpiadi rappresentano una cassa di risonanza per sottolineare il binomio vincente tra sport e alimentazione sana, al servizio della nostra salute. Da valtellinese non posso che essere orgoglioso di vedere questo territorio protagonista anche per l’eccellenza dei suoi prodotti, fondamentali per l’attrattività turistica».

All’evento sono intervenuti anche Ettore Prandini, presidente nazionale di Coldiretti, e il sindaco di Bormio Silvia Cavazzi. Nel corso del convegno è stato inoltre trasmesso un videomessaggio del ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, a sottolineare il valore nazionale del percorso di valorizzazione avviato in vista di Milano-Cortina 2026.