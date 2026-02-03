Fontana: “Stare con le Forze dell’ordine è un dovere. Prendere a martellate un agente è vigliaccheria”

«Le istituzioni devono sempre stare al fianco delle Forze dell’ordine. A ogni livello, partendo da quello politico, non bisogna lasciare dubbi che consentano a chi delinque di scagliarsi contro poliziotti e carabinieri». Con queste parole il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha aperto il suo intervento al Palazzo Pirelli in occasione del “Giorno della Memoria per i Servitori della Repubblica caduti nell’adempimento del dovere“.

La cerimonia, svoltasi oggi nell’aula del Consiglio regionale, è stata l’occasione per una riflessione profonda sul ruolo delle donne e degli uomini in divisa, ma anche per una ferma condanna dei recenti fatti di cronaca.

Il riferimento del governatore è andato ai gravissimi episodi avvenuti pochi giorni fa a Torino e in altre città italiane, dove si sono registrati attacchi diretti agli agenti durante manifestazioni di piazza.

«Prendere a martellate un poliziotto non è un atto rivoluzionario, ma un atto di vigliaccheria», ha incalzato Fontana. «A questi agenti va tutta la nostra solidarietà. Il messaggio deve essere forte e chiaro: noi saremo sempre dalla loro parte contro chi utilizza ogni pretesto per scagliarsi contro lo Stato».

Legalità e giovani: “Non lasciamoli soli”

Il presidente ha poi rivolto lo sguardo al futuro, sottolineando la necessità di un impegno educativo che parta dalle istituzioni:

Educazione: Instillare nei giovani i princìpi del rispetto della legalità e dei valori costituzionali.

Supporto concreto: Evitare che i rappresentanti delle Forze dell’ordine vengano lasciati soli davanti a situazioni di pericolo o delegittimazione.

Unità politica: Compattare il fronte istituzionale per evitare “crepe” che possano essere sfruttate dai violenti.

«Non dobbiamo far finta di non vedere che, troppe volte, chi serve le istituzioni viene isolato», ha concluso Fontana, ribadendo che il sacrificio dei caduti celebrati oggi deve essere il monito per un sostegno costante e senza esitazioni a chi garantisce la sicurezza della comunità ogni giorno.