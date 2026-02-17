Formazione docenti per la scuola del futuro: A Tradate un corso pratico sulla metodologia STEAM
AstroNatura Cooperativa Sociale propone, a partire dal 7 marzo, un percorso di formazione dedicato ai docenti presso il Centro Didattico Scientifico – EcoPlanetario di Tradate, nel cuore del Parco Pineta
Ogni giorno, tra registro elettronico, programmazioni e bisogni sempre più complessi degli studenti, una domanda ritorna spesso tra i docenti: come rendere la didattica più coinvolgente, più concreta, più vicina al mondo reale?
Per rispondere a questa sfida, AstroNatura Cooperativa Sociale propone, a partire dal 7 marzo, un percorso di formazione dedicato ai docenti di ogni ordine e grado, ospitato presso il Centro Didattico Scientifico – EcoPlanetario di Tradate, nel cuore del Parco Pineta.
Il corso, incentrato sulla Metodologia STEAM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica), nasce dalla sinergia tra l’esperienza sul campo degli educatori di AstroNatura e il rigore scientifico dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. A guidare i docenti sarà infatti Federico Colombo, insegnante e formatore presso i laboratori di didattica della fisica dell’Ateneo milanese.
Non si tratta di un corso teorico da seguire da dietro a uno schermo: l’obiettivo è un’esperienza concreta in uno spazio di sperimentazione reale: costruire, provare, sbagliare, rielaborare, proprio come farebbero gli studenti. L’idea è semplice e ambiziosa allo stesso tempo: permettere ai docenti di tornare in classe il lunedì mattina con attività già pronte, strumenti concreti e una nuova energia da condividere con i propri ragazzi.
Gli incontri si svolgeranno in presenza, il sabato mattina, favorendo il confronto diretto, lo scambio tra colleghi e la costruzione di una piccola comunità professionale.
I dettagli del corso
Il corso si articola in 4 incontri da 3 ore ciascuno:
7, 14, 21 e 28 marzo
dalle 9:00 alle 12:00.
Il programma affronta le caratteristiche principali della metodologia STEAM e l’approccio PBL, una metodologia didattica attiva che parte da un problema reale e stimola gli studenti a collaborare per trovare soluzioni.
La quota complessiva è fissata a 60 euro e comprende:
slide complete
modelli di lezioni pratiche già strutturate
una dispensa di riferimento
strumenti concreti da utilizzare fin da subito in classe
Alcuni Istituti Scolastici del territorio stanno già supportando i propri docenti coprendo la quota d’iscrizione tramite i fondi dedicati alla formazione interna, riconoscendo il valore di un percorso che unisce divulgazione scientifica e ricerca accademica.
Le iscrizioni sono ancora aperte, ma i posti sono limitati per garantire il carattere laboratoriale dell’iniziativa.
Per informazioni:
Email: info@astronatura.it
Telefono: 0331 841900
Per iscrizione visitare il sito web.
