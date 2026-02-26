“Frontaliers Sabotage” arriva a Varese: due proiezioni al cinema per il film che ha sfidato Avatar in Canton Ticino

Dopo aver conquistato il pubblico svizzero con oltre 15.000 spettatori nelle sale ticinesi — un risultato che gli ha permesso di reggere il confronto con Avatar al botteghino delle feste, cedendo il passo solo all’inarrivabile Checco Zalone — “Frontaliers Sabotage” il secondo film della saga che vede protagonisti Il frontaliere Roberto Bussenghi e il poliziotto di Frontiera Loris J. Bernasconi, fa il suo primo passo sul versante italiano del confine, dove sono state girate anche alcune delle scene.

Il secondo capitolo della saga sbarca a Varese martedì 3 marzo al MIV con due proiezioni: la prima alle 18, la seconda alle 21. In sala saranno presenti gli attori Roberto Bussenghi, volto del frontaliere, Loris J. Bernasconi, che interpreta il doganiere svizzero, Amelie, nel ruolo della moglie del doganiere, e il regista Alberto Meroni, che incontreranno il pubblico.

Uscito il primo gennaio in Ticino, “Sabotage” chiude ora la sua corsa nelle sale svizzere per aprire una nuova fase: le proiezioni sulla striscia di confine, con Varese come prima tappa, in attesa dell’uscita su tutto il territorio svizzero prevista per aprile.

CHI SONO I FRONTALIERS

I Frontaliers nascono nel 2007 come personaggi radiofonici della RSI, la radiotelevisione della Svizzera italiana, per poi conquistare anche il video. I protagonisti sono due figure ormai iconiche per il pubblico ticinese: il frontaliere italiano Roberto Bussenghi — quello di Usmate Carate — e una zelante guardia di confine svizzera, Loris Bernasconi, incarnazione di due mondi che si sfiorano ogni giorno al valico.

I loro sketch ruotano attorno agli equivoci culturali e linguistici tra Italia e Svizzera, con situazioni comiche che esplorano le incomprensioni quotidiane del confine, come il celebre tema dell'”itagliano” — l’italiano contaminato dai modi di dire elvetici. La serie televisiva è andata in onda dal 2010 al 2014 ma i personaggi hanno continuato a vivere nel tempo, fino ad approdare sul grande schermo con due film.