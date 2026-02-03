Fuga di monossido di carbonio a Milano in un asilo nido, sotto osservazione bambini e adulti
I locali dell’asilo sono stati immediatamente evacuati e messi in sicurezza e vengono costantemente monitorati dai vigili del fuoco per escludere ulteriori rischi. Episodio analogo nella notte a Cantello
Momenti di apprensione nella mattinata di martedì a Milano, dove una fuga di monossido di carbonio si è verificata all’interno di un asilo nido in viale Certosa 34. L’allarme è scattato intorno alle 9, quando all’interno dei locali della scuola si è sprigionato il gas potenzialmente letale.
Secondo le prime informazioni, dodici bambini e quattro adulti – tra cui due insegnanti e due genitori – sono stati presi in carico dai sanitari del 118. Tutte le persone coinvolte sono state accompagnate in una zona di triage, dove il personale medico sta valutando le condizioni cliniche e l’eventuale necessità di ricoveri ospedalieri, in seguito ai sintomi accusati.
Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi di soccorso, tra cui ambulanze e mezzi di soccorso avanzato, coordinati dalla centrale Soreu Metropolitana. Presenti anche i vigili del fuoco, con una autopompa serbatoio della sede centrale di via Messina e gli specialisti del Nucleo NBCR, impegnati nelle verifiche tecniche per individuare l’origine della fuga di monossido.
I locali dell’asilo sono stati immediatamente evacuati e messi in sicurezza e vengono costantemente monitorati dai vigili del fuoco per escludere ulteriori rischi. Sul posto anche le forze dell’ordine e la polizia locale per la gestione dell’emergenza e della viabilità.
Un altro episodio legato all’intossicazione da monossido di carbonio si è verificato nelle prime ore di martedì a Cantello, nel Varesotto, in un ristorante.
