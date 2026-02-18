Furgone contro camion sulla statale Regina a Griante in provincia di Como, due feriti, uno rimane incastrato

È stato necessario un intervento di soccorso tecnico urgente, nella mattinata di oggi, mercoledì, lungo la SS340 Regina, in territorio comunale di Griante, per un incidente stradale che ha coinvolto un furgone e un camion.

L’allarme è scattato attorno alle 9, con l’attivazione dei vigili del fuoco e dei soccorsi sanitari. Nell’impatto sono rimaste coinvolte tre persone (un uomo di 24 anni e altre due persone di circa 25 anni).

Secondo quanto riferito, l’autista del furgone è rimasto incastrato nell’abitacolo: è stato liberato dai vigili del fuoco, intervenuti con due mezzi, e affidato alle cure del personale sanitario. Il ferito è stato trasportato in ospedale in codice giallo.

Sul posto sono stati allertati anche i carabinieri di Menaggio. Per le operazioni di soccorso sono stati inviati elisoccorso, un mezzo di soccorso avanzato e due ambulanze.