Furgone contro camion sulla statale Regina a Griante in provincia di Como, due feriti, uno rimane incastrato
Sul posto sono stati allertati anche i carabinieri di Menaggio. Per le operazioni di soccorso sono stati inviati elisoccorso, un mezzo di soccorso avanzato e due ambulanze.
Anas fa sapere che “A causa di un incidente stradale, è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 340 “Regina”, al km 27,000 all’altezza di Tremezzina (Como). Nel sinistro sono rimasti coinvolti due furgoni. Sul posto presenti il personale Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e il ripristino delle condizioni di sicurezza nel più breve tempo possibile. Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.“
