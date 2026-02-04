Varese News

Gallarate/Malpensa

Furgone contro le auto in sosta a Gallarate: intervento notturno dei vigili del fuoco

L’incidente è avvenuto in tarda serata in via Egeo, dove un furgone ha colpito alcune auto parcheggiate rendendo necessario un lungo intervento di messa in sicurezza

Generico 02 Feb 2026

Alle 22.50 di ieri, lunedì 3 febbraio 2026, i Vigili del Fuoco di Busto Arsizio sono intervenuti a Gallarate, in via Egeo, a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto più veicoli. Un furgone, per cause in corso di accertamento, si è scontrato contro alcune auto regolarmente parcheggiate lungo la strada.

L’intervento dei vigili del fuoco

Sul posto sono arrivati gli operatori dei Vigili del Fuoco, che hanno avviato le operazioni di messa in sicurezza dei mezzi coinvolti. L’impatto aveva causato l’incastro dei veicoli, rendendo necessario un intervento tecnico prolungato.

Le squadre hanno inoltre provveduto a mettere in sicurezza un contatore del gas rimasto danneggiato a seguito dello scontro, evitando ulteriori rischi per l’area circostante.

Operazioni durate tre ore

L’intervento si è protratto per circa tre ore, al termine delle quali la situazione è stata completamente ripristinata. Nonostante l’entità dei danni ai veicoli, non si registrano feriti.

Generico 02 Feb 2026

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 04 Febbraio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.