Furgone contro le auto in sosta a Gallarate: intervento notturno dei vigili del fuoco
L’incidente è avvenuto in tarda serata in via Egeo, dove un furgone ha colpito alcune auto parcheggiate rendendo necessario un lungo intervento di messa in sicurezza
Alle 22.50 di ieri, lunedì 3 febbraio 2026, i Vigili del Fuoco di Busto Arsizio sono intervenuti a Gallarate, in via Egeo, a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto più veicoli. Un furgone, per cause in corso di accertamento, si è scontrato contro alcune auto regolarmente parcheggiate lungo la strada.
L’intervento dei vigili del fuoco
Sul posto sono arrivati gli operatori dei Vigili del Fuoco, che hanno avviato le operazioni di messa in sicurezza dei mezzi coinvolti. L’impatto aveva causato l’incastro dei veicoli, rendendo necessario un intervento tecnico prolungato.
Le squadre hanno inoltre provveduto a mettere in sicurezza un contatore del gas rimasto danneggiato a seguito dello scontro, evitando ulteriori rischi per l’area circostante.
Operazioni durate tre ore
L’intervento si è protratto per circa tre ore, al termine delle quali la situazione è stata completamente ripristinata. Nonostante l’entità dei danni ai veicoli, non si registrano feriti.
