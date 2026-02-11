Gallarate ricorda la Giornata degli stati vegetativi: “Un ulivo simbolo di vita e resistenza”

A Gallarate un ulivo per ricordare la Giornata nazionale degli stati vegetativi. L’associazione La Voce del Silenzio ha organizzato un incontro domenica 8 febbraio al 3SG Camelot insieme ai familiari e al personale della struttura per riflettere insieme e sottolineare l’importanza dell’ascolto.

Durante l’iniziativa, organizzata alla vigilia della giornata nazionale del 9 febbraio, è stata riproposta un’intervista del 2019 alla dottoressa Matilde Leonardi, ancora oggi attuale nei contenuti e nelle domande che pone sul tema degli stati vegetativi e della presa in carico delle persone e delle loro famiglie.

L’evento è stato accompagnato dalle note al pianoforte e dai pensieri di Manuel Pintau, che con sensibilità ha contribuito a creare un clima di raccoglimento e partecipazione. Un gesto artistico che ha dato voce a emozioni spesso difficili da esprimere.

L’ulivo, una pianta che vive e resite, anche quando sembra immobile

Al termine dell’incontro, tutti i presenti si sono spostati nel cortile del Camelot per un gesto simbolico: la piantumazione di un ulivo.

«La Giornata nazionale – sottolinea Chiara Lettieri, volontaria di La Voce del Silenzio – dedicata alle persone in stato vegetativo non è una giornata di silenzio vuoto. È una giornata di ascolto profondo. Di domande che non hanno risposte facili. Di rispetto per una fragilità che ci riguarda tutti. Ed è per questo che oggi piantiamo un ulivo».

Nel messaggio letto durante la cerimonia si sottolinea come l’ulivo non sia una scelta casuale. «L’ulivo è un albero lento. Cresce senza fretta, affonda le radici in profondità, resiste alla siccità, al vento, al tempo. Non chiede molto, ma resta. Anche quando sembra immobile, anche quando sembra non cambiare, l’ulivo è vivo. Dentro, lavora. Resiste. Come le persone che oggi ricordiamo».

Un simbolo di fiducia nel tempo e nel futuro: «Piantare un ulivo – ricorda Lettieri – è un atto di fiducia nel tempo. Non lo piantiamo per noi soltanto. Lo piantiamo per chi verrà dopo, per chi forse non saprà nemmeno chi lo ha messo lì, ma potrà riposare alla sua ombra».