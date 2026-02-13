Gam Soc. Coop., operativo il nuovo magazzino a Marcallo con Casone. Disponibili spazi per stoccaggio merci e logistica

Dal 7 gennaio 2026 Gam Soc. Coop. amplia i propri servizi con l’apertura di un nuovo magazzino di 1.500 metri quadrati in via Thomas Edison 48, a Marcallo con Casone (MI), in una posizione strategica a soli 2.500 metri dal casello autostradale dell’A4 Torino–Milano.

Una scelta che rafforza la capacità operativa della cooperativa e offre nuove opportunità a imprese, attività commerciali e realtà produttive del territorio che necessitano di spazi flessibili e soluzioni logistiche efficienti.

Spazi ampi e versatili

Il capannone si sviluppa su un’area interna di 1.500 mq con un’altezza di 6 metri, ideale per lo stoccaggio di merci di diverse tipologie e volumi. A completare la struttura, un’area esterna recintata e allarmata di 3.500 mq, che garantisce sicurezza e ulteriore capacità operativa.

La struttura è pensata per rispondere a esigenze differenti: è infatti possibile effettuare lo stoccaggio merci a partire dal singolo collo su pallet (plt), fino a quantitativi più consistenti, sia all’interno sia negli spazi esterni.

Logistica su misura per le imprese

La vicinanza all’autostrada A4 rappresenta un valore aggiunto per chi opera nel settore della distribuzione e della logistica, ma anche per aziende che cercano un punto di appoggio facilmente raggiungibile per la gestione delle proprie merci.

Gam Soc. Coop. mette così a disposizione uno spazio moderno e funzionale, capace di adattarsi a necessità temporanee o continuative, offrendo soluzioni personalizzate di stoccaggio e gestione logistica.

Per informazioni e per valutare disponibilità e modalità di utilizzo degli spazi è possibile contattare direttamente la cooperativa al numero 0226224055.