Varese News

Lavoro

Gam Soc. Coop., operativo il nuovo magazzino a Marcallo con Casone. Disponibili spazi per stoccaggio merci e logistica

Un nuovo investimento sul territorio che guarda all’efficienza, alla sicurezza e alla flessibilità, a servizio delle imprese

Gam Soc. Coop

Dal 7 gennaio 2026 Gam Soc. Coop. amplia i propri servizi con l’apertura di un nuovo magazzino di 1.500 metri quadrati in via Thomas Edison 48, a Marcallo con Casone (MI), in una posizione strategica a soli 2.500 metri dal casello autostradale dell’A4 Torino–Milano.

Galleria fotografica

Gam Soc. Coop. nuovo magazzino a Marcallo con Casone 4 di 9
Gam Soc. Coop
Gam Soc. Coop
Gam Soc. Coop
Gam Soc. Coop

Una scelta che rafforza la capacità operativa della cooperativa e offre nuove opportunità a imprese, attività commerciali e realtà produttive del territorio che necessitano di spazi flessibili e soluzioni logistiche efficienti.

Spazi ampi e versatili

Il capannone si sviluppa su un’area interna di 1.500 mq con un’altezza di 6 metri, ideale per lo stoccaggio di merci di diverse tipologie e volumi. A completare la struttura, un’area esterna recintata e allarmata di 3.500 mq, che garantisce sicurezza e ulteriore capacità operativa.

La struttura è pensata per rispondere a esigenze differenti: è infatti possibile effettuare lo stoccaggio merci a partire dal singolo collo su pallet (plt), fino a quantitativi più consistenti, sia all’interno sia negli spazi esterni.

Logistica su misura per le imprese

La vicinanza all’autostrada A4 rappresenta un valore aggiunto per chi opera nel settore della distribuzione e della logistica, ma anche per aziende che cercano un punto di appoggio facilmente raggiungibile per la gestione delle proprie merci.

Gam Soc. Coop. mette così a disposizione uno spazio moderno e funzionale, capace di adattarsi a necessità temporanee o continuative, offrendo soluzioni personalizzate di stoccaggio e gestione logistica.

Per informazioni e per valutare disponibilità e modalità di utilizzo degli spazi è possibile contattare direttamente la cooperativa al numero 0226224055.

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
di
Pubblicato il 13 Febbraio 2026
Leggi i commenti

Galleria fotografica

Gam Soc. Coop. nuovo magazzino a Marcallo con Casone 4 di 9
Gam Soc. Coop
Gam Soc. Coop
Gam Soc. Coop
Gam Soc. Coop

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.