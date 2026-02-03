Gatto Panceri in concerto a Varese. “”Vivo per lei” è un inno alla musica”

Ci sarà anche Vivo per lei nella scaletta dello spettacolo in scena l’8 marzo al Multisala Impero di Varese. «Lo farò in una versione molto semplice», racconta Gatto Panceri, cantante e autore di brani che hanno segnato la storia della musica italiana. Come quel brano diventato famoso in tutto il mondo grazie all’interpretazione di Andrea Bocelli e Giorgia.

«È una canzone dedicata alla musica. Ricordo esattamente il momento in cui sono rimasto folgorato da uno strumento musicale. Avevo 14 anni e, dopo un leggero infortunio al ginocchio durante una partita a calcetto con gli amici, sono uscito dal campo. Lì ho incontrato un ragazzo che suonava la chitarra e gli ho chiesto di provare. Da quel momento la musica è diventata un’ossessione».

Durante il concerto in programma nelle sale del cinema, sempre più pronte a trasformarsi e a ospitare spettacoli di vario genere – solo pochi giorni fa sono stati annunciati anche il concerto degli ELP Project e lo spettacolo di Oreglio – in scaletta ci saranno i successi di una carriera trentennale, iniziata nel 1992 con il Festival di Sanremo. «Ci saranno i miei pezzi, ma anche quelli che ho scritto per altri. Mi piace l’idea che dal vivo “tornino a casa” ed è un modo per impreziosire un live con brani che conoscono un po’ tutti. La serata cade l’8 marzo e quindi ci sarà anche un omaggio alle donne».

In scaletta non mancheranno canzoni interpretate da lui come Un qualunque posto fuori o dentro di te, Mia e Le tue mani, che ne hanno consolidato la popolarità. Al suo fianco, in questo live, una band di fiducia, con una significativa aggiunta varesina: Luca Fraula alle tastiere, che per l’occasione accompagnerà Panceri. «Il mio nome? Da ragazzino mi arrampicai su un albero e da lì iniziarono a chiamarmi così».

Una serata che si preannuncia imperdibile per chi ama l’artista fin dagli inizi della sua carriera o lo ha conosciuto attraverso brani interpretati da altri.

Le prevendite per il concerto dell’8 marzo alle 21 al Multisala Impero di Varese sono aperte e disponibili sul sito del Multisala.