Gazzada Schianno celebra Mozart: concerto da camera per i 270 anni dalla nascita

Gazzada Schianno celebra i 270 anni dalla nascita di Wolfgang Amadeus Mozart con un concerto da camera in programma domenica 1° marzo 2026 alle ore 17.00 nella Sala consiliare di Villa De Strens, in via Matteotti 13/A. Protagonista il Daruma Ensemble, che propone un pomeriggio musicale dedicato al grande compositore austriaco. L’ingresso è libero.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Gazzada Schianno.

L’appuntamento del 1° marzo si propone di avvicinare il pubblico alla produzione di Mozart attraverso un’esecuzione curata da musicisti di esperienza, valorizzando il dialogo tra fiati e pianoforte.

I protagonisti del concerto

Sul palco il Daruma Ensemble, composto da: Satoko Tsujimoto, clarinetto, Lello Narcisi, flauto, Francesca Rivabene, pianoforte, Michele Fedrigotti, pianoforte.

L’evento è a ingresso libero, con inizio alle ore 17.00. La partecipazione è aperta a tutta la cittadinanza e agli appassionati di musica classica del territorio.