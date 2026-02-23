Gemonio celebra il Giorno del Ricordo: la voce degli esuli e l’omaggio delle istituzioni
La cerimonia dedicata ai martiri delle foibe e all'esodo giuliano-dalmata ha visto la partecipazione del Sottosegretario all'Istruzione Paola Frassinetti e la testimonianza diretta di Mario Marcuzzi
Un momento di riflessione profonda e di memoria condivisa. Gemonio ha celebrato la Giornata del Ricordo, dedicata alla tragedia delle foibe e all’esodo dalle terre d’Istria, Fiume e Dalmazia, con una manifestazione che ha saputo unire il rigore istituzionale alla commozione delle storie personali.
Presenze istituzionali
L’evento, organizzato da Dario Frattini, ha visto la partecipazione del sindaco di Gemonio, Samuel Lucchini, a testimonianza della vicinanza della comunità locale a questa ricorrenza nazionale. A dare particolare rilievo istituzionale alla cerimonia è stata la presenza dell’onorevole Paola Frassinetti, Sottosegretario all’Istruzione, che ha pronunciato parole cariche di sentimento umano, sottolineando l’importanza di tramandare questa pagina di storia alle nuove generazioni.
La voce della memoria
Oltre ai discorsi ufficiali, il pubblico ha potuto ascoltare la testimonianza diretta del signor Mario Marcuzzi. Esule giunto appositamente per l’evento, Marcuzzi ha evocato i propri ricordi personali, riportando al presente il dolore e la complessità di un’esperienza che ha segnato migliaia di famiglie italiane del confine orientale.
La manifestazione si è chiusa nel segno del rispetto e della volontà di non dimenticare, confermando l’attenzione del territorio per la conservazione della memoria storica nazionale.
