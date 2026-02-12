“Gemonio non è montano”: la riforma firmata Calderoli lascia fuori il paese simbolo della Lega

Sono usciti i nuovi criteri che all’interno della nuova legge sulla montagna stabiliscono quali saranno i nuovi comuni identificati come montani (qui trovate tutte le spiegazioni e l’elenco) e una situazione che ha destato un certo scalpore (visti i protagonisti politici coinvolti) è quella di Gemonio che, come noto, è il comune di residenza di Umberto Bossi, più volte meta di visite in passato da parte del ministro Calderoli.

La ridefinizione dei criteri per la legge sulla montagna ha infatti tagliato fuori proprio Gemonio per un mero criterio di altitudine, visto che il comune valcuviano è collinare e non ha territorio che “sale” in montagna come quelli limitrofi.

Sul piano politico emerge l’elemento paradossale: la riforma porta la firma del ministro per gli Affari regionali Roberto Calderoli, storico esponente della Lega, e nasce anche con l’intento di razionalizzare l’elenco nazionale escludendo grandi città impropriamente classificate come montane. Tuttavia, nel riordino finisce fuori proprio Gemonio, territorio contiguo a un’area complessivamente riconosciuta come montana e paese legato simbolicamente alla storia del Carroccio.

L’esclusione dai comuni montani non avrebbe una portata particolare a livello di finanziamenti (a Gemonio arrivano poche migliaia di euro all’anno) ma piuttosto a livello di agevolazioni concesse alle località che possono usufruire dalla legge.

«In questo momento non possiamo usufruire dei vantaggi concessi dalla normativa sulla montagna – conferma il sindaco, Samuel Lucchini – per via dell’altitudine, visto che Gemonio arriva poco oltre i 400 metri di quota massima. Da parte nostra però ci siamo già mossi insieme al presidente della Comunità Montana, attivandoci presso la Regione: il nostro obiettivo è quello di ottenere una deroga che riguardi la continuità territoriale visto che Gemonio confina con una serie di comuni (Cocquio Trevisago, Azzio, Brenta, Cittiglio) tutti compresi nella legge. Abbiamo già scritto sia al Ministero sia al Consiglio dei Ministri per sottolineare la nostra posizione».

Fatte queste considerazioni, va però fatta una puntualizzazione: la legge in questione non incide sulla presenza di Gemonio all’interno della Comunità Montana (in questo caso è la Valli del Verbano) in quanto ente. Anzi, perdere un comune di quasi 3mila abitanti sarebbe un danno per la Comunità stessa che riceve sovvenzioni in base alla popolazione complessiva.