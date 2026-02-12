“Gemonio non è montano”: la riforma firmata Calderoli lascia fuori il paese simbolo della Lega
La nuova normativa ridisegna la mappa dei comuni ammessi alle agevolazioni e apre un caso politico in Valcuvia, dove il principio dell’altitudine penalizza un territorio contiguo. Il sindaco: "Attendiamo la deroga per continuità territoriale"
Sono usciti i nuovi criteri che all’interno della nuova legge sulla montagna stabiliscono quali saranno i nuovi comuni identificati come montani (qui trovate tutte le spiegazioni e l’elenco) e una situazione che ha destato un certo scalpore (visti i protagonisti politici coinvolti) è quella di Gemonio che, come noto, è il comune di residenza di Umberto Bossi, più volte meta di visite in passato da parte del ministro Calderoli.
La ridefinizione dei criteri per la legge sulla montagna ha infatti tagliato fuori proprio Gemonio per un mero criterio di altitudine, visto che il comune valcuviano è collinare e non ha territorio che “sale” in montagna come quelli limitrofi.
Sul piano politico emerge l’elemento paradossale: la riforma porta la firma del ministro per gli Affari regionali Roberto Calderoli, storico esponente della Lega, e nasce anche con l’intento di razionalizzare l’elenco nazionale escludendo grandi città impropriamente classificate come montane. Tuttavia, nel riordino finisce fuori proprio Gemonio, territorio contiguo a un’area complessivamente riconosciuta come montana e paese legato simbolicamente alla storia del Carroccio.
L’esclusione dai comuni montani non avrebbe una portata particolare a livello di finanziamenti (a Gemonio arrivano poche migliaia di euro all’anno) ma piuttosto a livello di agevolazioni concesse alle località che possono usufruire dalla legge.
«In questo momento non possiamo usufruire dei vantaggi concessi dalla normativa sulla montagna – conferma il sindaco, Samuel Lucchini – per via dell’altitudine, visto che Gemonio arriva poco oltre i 400 metri di quota massima. Da parte nostra però ci siamo già mossi insieme al presidente della Comunità Montana, attivandoci presso la Regione: il nostro obiettivo è quello di ottenere una deroga che riguardi la continuità territoriale visto che Gemonio confina con una serie di comuni (Cocquio Trevisago, Azzio, Brenta, Cittiglio) tutti compresi nella legge. Abbiamo già scritto sia al Ministero sia al Consiglio dei Ministri per sottolineare la nostra posizione».
Fatte queste considerazioni, va però fatta una puntualizzazione: la legge in questione non incide sulla presenza di Gemonio all’interno della Comunità Montana (in questo caso è la Valli del Verbano) in quanto ente. Anzi, perdere un comune di quasi 3mila abitanti sarebbe un danno per la Comunità stessa che riceve sovvenzioni in base alla popolazione complessiva.
Nuova legge sulla montagna: ecco i 60 comuni montani della provincia di Varese (in attesa delle deroghe regionali)
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Malpensa e Superstrada blindate per le Olimpiadi: scatta la chiusura della 336
fratetoc su Malpensa e Superstrada blindate per le Olimpiadi: scatta la chiusura della 336
Andrea Camurani su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
Bustocco-71 su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
PaoloFilterfree su “Ho sfiorato il cielo”: Paolo De Chiesa racconta la sua vita dalle vittorie sugli sci al colpo di pistola al volto
PaoloFilterfree su La presidenza come feed
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.