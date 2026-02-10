Gesta d’arme: spade, scudi e armature a Castiglione Olona per il torneo di scherma storica

Sabato 21 febbraio a Castiglione Olona, si terrà la IX° edizione di Gesta d’Arme, il torneo di scherma storica della provincia di Varese.

L’evento avrà inizio alle 10:30 all’interno della palestra Le Officine, via Cortina D’Ampezzo, 737, Castiglione Olona, VA. L’ingresso al pubblico sarà gratuito. I contendenti si confronteranno fra loro basandosi sulle tecniche schermistiche tratte dai più famosi trattati di combattimento del XV secolo magistralmente sintetizzate nel regolamento dell’Hema in Armis, le arti marziali storiche europee.

In questa edizione competeranno atleti provenienti da cinque palestre: I Magli d’Acciaio di Castiglione Olona, La Sala d’Arme Il Carmagnola dell’omonimo borgo piemontese, I Santi e Fanti di Milano, Le Lame della Torre di Pavia e La Compagnia del Carro di Bergamo. Il torneo si dividerà in due categorie di combattimento: i pesanti, ossia gli uomini d’arme – atleti completamente corazzati che si affronteranno nell’uso dell’azza, della spada lunga e della lancia da piede – e i leggeri, i lanciottari- fanti dalla più modesta corazzatura e armati di giavellotto, scudo e spada a una mano.

Ai vincitori verranno assegnati dei buoni per acquistare materiale sportivo dal sito Faits d’Armes, uno dei principali fornitori di materiale schermistico e storico partner della Sala d’Arme castiglionese.