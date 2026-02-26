Gianluca Piotti e la sua “Naturarte Olimpica” esposta a Palazzo Lombardia
La storia di un ex responsabile di multinazionale che, nel tempo dell'attesa della pensione, ha ritrovato la passione per l'arte. Il suo quadro "Naturarte Olimpica" ora approda a Palazzo Lombardia
Ci sono passioni che non si spengono, ma restano semplicemente sopite sotto la cenere di carriere intense e tabelle di marcia serrate. È la storia di Gianluca Piotti, residente a Casciago, per anni responsabile acquisti in una multinazionale americana, che una volta diventato “esodato” ha deciso di non guardare al passato, ma di tuffarsi in quel mondo che il cuore reclamava da sempre: l’arte.
Un percorso multisensoriale
Il cammino non è stato immediato, ma un’evoluzione continua tra materiali e tecniche. Dai primi passi con la delicatezza del vetro Tiffany, il percorso si è spostato sulla terra con la ceramica, sotto la guida esperta di Elisabetta Pieroni, per approdare infine alla pittura, perfezionata grazie al tutoraggio di Silvia Larizza.
Un apprendistato serio e rigoroso che lo ha portato a entrare nel gruppo “Contemporary arte e ambiente”, una realtà che unisce l’espressione estetica alla sensibilità per il mondo che ci circonda.
“Naturarte Olimpica”: da Varese a Milano
Il culmine di questo percorso è rappresentato dall’opera “Naturarte Olimpica”, un acrilico su tela di 80×80 cm che sta riscuotendo un importante successo di pubblico e critica.
Il quadro ha mosso i suoi primi passi a gennaio nella suggestiva cornice di Sala Veratti a Varese, all’interno della mostra collettiva “Arte in vetta”, curata dalla critica d’arte Fabrizia Buzio Negri. Quell’esposizione, dedicata alle vette e allo spirito sportivo, è stata il trampolino di lancio verso un palcoscenico ancora più prestigioso: l’opera è infatti attualmente esposta presso la sede della Regione a Palazzo Lombardia a Milano.
L’arte come rinascita
La sua non è solo la storia di un artista emergente, ma quella di una rinascita. In un momento di transizione personale e lavorativa, la pittura è diventata lo strumento per dare voce a quelle inclinazioni che gli studi tecnici e le responsabilità manageriali avevano tenuto ai margini. “Naturarte Olimpica” è il simbolo di questo equilibrio ritrovato tra uomo, natura e spirito agonistico, un racconto cromatico che ora parla ai visitatori nel cuore della metropoli lombarda.
