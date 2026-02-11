Giornata europea del 112: a Varese la prima centrale italiana. Oggi è l’unica sede per l’e.call

L’11 febbraio si celebra il 112 Day, la Giornata Europea del Numero Unico di Emergenza, e Varese ha un ruolo speciale: qui è nata la prima Centrale Unica di Risposta NUE 112 d’Italia, attiva dal 21 giugno 2010. Oggi le centrali in Italia sono 23 e sono tutte interconnesse.

Cos’è il 112 e come funziona

Il Numero Unico Europeo 112 è il numero da chiamare in caso di emergenza in tutta l’Unione Europea. In Lombardia è gestito da AREU – Agenzia Regionale Emergenza Urgenza – attraverso tre Centrali Uniche di Risposta – CUR (Milano, Brescia e Varese), collegate tra loro e con le altre 20 CUR italiane

Gli operatori 112 filtrano le chiamate inappropriate, evitando di sovraccaricare forze dell’ordine, vigili del fuoco e soccorso sanitario; localizzano chi chiama, anche grazie all’app “Where Are U”; smistano in pochi secondi la richiesta all’ente competente; offrono supporto multilingue e canali accessibili (come chat per persone sorde).

Dal 2010 ad oggi, il NUE 112 lombardo ha gestito oltre 60 milioni di chiamate, con una media di 5 milioni di chiamate l’anno, più di 14.000 al giorno e un tempo medio di risposta di 5 secondi.

Il ruolo della CUR 112 di Varese

La Centrale NUE 112 di Varese è stata la prima sperimentale d’Italia e serve oggi le province di Varese, Como, Lecco, Bergamo e Monza e Brianza, per un bacino di circa 3,8 milioni di abitanti. Da questa esperienza è stato modellato l’impianto tecnico-organizzativo su cui si basa l’intero sistema nazionale NUE.

Nel 2024 la CUR di Varese ha ricevuto 1.757.406 chiamate, confermandosi un nodo strategico della rete di emergenza regionale. Ogni chiamata viene gestita da operatori formati che in pochi secondi identificano la natura dell’emergenza e attivano il canale corretto: sanitario (AREU 118), forze di polizia, Carabinieri o Vigili del Fuoco.

La CUR di Varese risponde all’eCall

Dal 2018 tutte le nuove auto vendute nell’Unione Europea devono essere dotate del sistema eCall, un dispositivo che, in caso di incidente grave, attiva in automatico una chiamata di emergenza al 112 e trasmette alla centrale la posizione del veicolo e alcuni dati tecnici.

Per l’Italia, tutte le chiamate eCall confluiscono in un’unica centrale: quella di Varese. Almeno quattro postazioni della CUR varesina sono dedicate a evidenziare prioritariamente le chiamate provenienti dai veicoli, rendendo di fatto Varese la “sentinella d’Italia” per le emergenze su strada.

Nel 2024 la centrale ha gestito oltre 170.000 chiamate eCall, con una media di circa 600 richieste al giorno, un numero in costante crescita per la sempre maggiore diffusione del dispositivo. L’88% di queste attivazioni è risultato improprio (pulsante premuto per errore, uso come presunto servizio di assistenza stradale, mancata consapevolezza della funzione), ma in circa 18.000 casi – poco più del 10% – è stato necessario attivare realmente i soccorsi, sanitari o di pubblica sicurezza, o i Vigili del Fuoco.

Dalla Lombardia è arrivato circa il 20% delle chiamate eCall, seguita da Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e Campania; circa due terzi degli interventi sono stati smistati alle ambulanze, un terzo alle forze dell’ordine e circa il 2% ai Vigili del Fuoco.

Una chiamata su due è sanitaria

Nel 2025 le tre CUR della Lombardia hanno ricevuto 4.895.080 chiamate. Di queste, 2.356.283 sono state inoltrate agli enti competenti, così suddivise:

Carabinieri: 739.393 chiamate

Polizia di Stato: 347.664

Vigili del Fuoco: 144.293

Emergenza sanitaria: 1.099.258

Polizia Locale: 11.749

Capitaneria di Porto: 410

Altri enti: 13.533

Il totale delle chiamate smistate è pari a 2.356.300, a conferma di un sistema che filtra circa metà delle chiamate in ingresso (per prove, errori o uso improprio), alleggerendo il carico operativo dei servizi di soccorso e concentrando l’attenzione sulle reali emergenze.

L’impegno della Prefettura e dell’AAT di Varese

In occasione dell’112 Day, la Prefettura di Varese richiama l’attenzione sull’importanza del Numero Unico come “strumento essenziale di sicurezza e di accesso immediato ai servizi di emergenza per tutti i cittadini”, sottolineando il valore delle iniziative di informazione per promuoverne un uso corretto e responsabile.

L’Area di Assistenza Territoriale (AAT) di Varese, che coordina i mezzi di soccorso sanitario sul territorio, lavora ogni giorno in stretta integrazione con la CUR 112: molte delle chiamate filtrate e localizzate a Varese diventano, in pochi secondi, missioni di soccorso gestite dall’AAT, con ambulanze, automediche ed elisoccorso attivati in modo mirato e tempestivo.

Questa integrazione tra NUE 112, AREU e AAT consente di: ridurre i tempi di arrivo dei soccorsi; indirizzare il paziente verso il presidio più adeguato; ottimizzare l’uso delle risorse sul territorio.

Un modello avanzato da usare con responsabilità

In sintesi, l’112 Day è l’occasione per ricordare che, dietro un numero apparentemente semplice, c’è una macchina complessa in cui la Centrale di Varese e l’AAT provinciale svolgono ogni giorno un ruolo decisivo nel trasformare una chiamata in soccorso rapido, coordinato e salvavita.