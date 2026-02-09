Varese News

Varese Laghi

Giorno del Ricordo, a Luino cerimonia istituzionale e incontro con le scuole

Memoria e approfondimento storico al centro delle iniziative promosse dalla Città di Luino. Il programma

Luino Generica

Luino celebra il Giorno del Ricordo con una mattinata di iniziative in programma martedì 10 febbraio 2026, promosse dalla Città di Luino in collaborazione con Anpi Luino, per commemorare le vittime delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata.

Il primo appuntamento è fissato alle ore 10.30 con la cerimonia al cippo commemorativo davanti a Palazzo Crivelli Serbelloni, sede del municipio. Un momento istituzionale di raccoglimento e memoria, aperto alla cittadinanza.

Alle ore 11.00 le iniziative proseguiranno a Palazzo Verbania con un incontro con gli studenti dedicato al tema “Fascismo, foibe ed esodo al confine orientale (1918-1947)”. Relatore dell’incontro sarà il professor Giancarlo Restelli, che guiderà la riflessione storica su una delle pagine più complesse del Novecento italiano.

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 09 Febbraio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.