Giorno del Ricordo, a Luino cerimonia istituzionale e incontro con le scuole
Memoria e approfondimento storico al centro delle iniziative promosse dalla Città di Luino. Il programma
Luino celebra il Giorno del Ricordo con una mattinata di iniziative in programma martedì 10 febbraio 2026, promosse dalla Città di Luino in collaborazione con Anpi Luino, per commemorare le vittime delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata.
Il primo appuntamento è fissato alle ore 10.30 con la cerimonia al cippo commemorativo davanti a Palazzo Crivelli Serbelloni, sede del municipio. Un momento istituzionale di raccoglimento e memoria, aperto alla cittadinanza.
Alle ore 11.00 le iniziative proseguiranno a Palazzo Verbania con un incontro con gli studenti dedicato al tema “Fascismo, foibe ed esodo al confine orientale (1918-1947)”. Relatore dell’incontro sarà il professor Giancarlo Restelli, che guiderà la riflessione storica su una delle pagine più complesse del Novecento italiano.
