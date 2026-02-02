Giorno del Ricordo, Fratelli d’Italia chiede intitolazioni per le vittime delle foibe

In vista del 10 febbraio, solennità civile istituita per conservare la memoria della tragedia delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata, i circoli locali di Fratelli d’Italia si muovono compatti sul territorio. Le sezioni di Castronno–Albizzate, Sumirago–Brunello e Caronno Varesino hanno infatti avanzato una richiesta ufficiale ai rispettivi Comuni per l’intitolazione di un’area pubblica alle vittime del confine orientale.

L’iniziativa nasce dalla volontà di dare un segnale concreto a vent’anni dall’approvazione della Legge 92/2004, che ha rimosso il silenzio su una delle pagine più drammatiche del secondo dopoguerra italiano. “La memoria storica costituisce un valore fondante della comunità e un dovere morale verso le generazioni future”, spiegano dai circoli del partito di Giorgia Meloni.

La richiesta presentata alle amministrazioni comunali punta a identificare piazze, vie o parchi da dedicare alla memoria di chi subì persecuzioni, violenze e l’esilio forzato dalle proprie terre. Secondo i promotori, l’intitolazione rappresenterebbe “un segno concreto e duraturo di rispetto e riconoscenza”, volto a riaffermare il valore di una memoria condivisa e a rendere onore a chi perse la vita in una tragedia a lungo dimenticata dalla storiografia nazionale.

Un gesto che, nei piani dei firmatari, vuole trasformare la ricorrenza del Giorno del Ricordo in un monito costante per la cittadinanza, integrando i nomi delle vittime nella toponomastica locale dei cinque comuni coinvolti.