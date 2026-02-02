Giorno del Ricordo, Fratelli d’Italia chiede intitolazioni per le vittime delle foibe
I circoli di Castronno, Albizzate, Sumirago, Brunello e Caronno Varesino hanno presentato una richiesta formale alle amministrazioni comunali in vista delle celebrazioni del 10 febbraio
In vista del 10 febbraio, solennità civile istituita per conservare la memoria della tragedia delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata, i circoli locali di Fratelli d’Italia si muovono compatti sul territorio. Le sezioni di Castronno–Albizzate, Sumirago–Brunello e Caronno Varesino hanno infatti avanzato una richiesta ufficiale ai rispettivi Comuni per l’intitolazione di un’area pubblica alle vittime del confine orientale.
L’iniziativa nasce dalla volontà di dare un segnale concreto a vent’anni dall’approvazione della Legge 92/2004, che ha rimosso il silenzio su una delle pagine più drammatiche del secondo dopoguerra italiano. “La memoria storica costituisce un valore fondante della comunità e un dovere morale verso le generazioni future”, spiegano dai circoli del partito di Giorgia Meloni.
La richiesta presentata alle amministrazioni comunali punta a identificare piazze, vie o parchi da dedicare alla memoria di chi subì persecuzioni, violenze e l’esilio forzato dalle proprie terre. Secondo i promotori, l’intitolazione rappresenterebbe “un segno concreto e duraturo di rispetto e riconoscenza”, volto a riaffermare il valore di una memoria condivisa e a rendere onore a chi perse la vita in una tragedia a lungo dimenticata dalla storiografia nazionale.
Un gesto che, nei piani dei firmatari, vuole trasformare la ricorrenza del Giorno del Ricordo in un monito costante per la cittadinanza, integrando i nomi delle vittime nella toponomastica locale dei cinque comuni coinvolti.
