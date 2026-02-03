“Giulio Regeni – Tutto il male del mondo”, Saronno ricorda il ricercatore a 10 anni dal suo assassinio in Egitto

Il film che ripercorre anni di indagini, testimonianze e richieste di giustizia, sarà proiettato al Cinema Prealpi mercoled’ 4 febbraio alle 17,45

Mercoledì 4 febbraio alle 17,45 il cinema Prealpi di Saronno propone la proiezione del documentario “Giulio Regeni – Tutto il male del mondo”, diretto da Simone Manetti. L’iniziativa è segnalata e sostenuta dalla Rete da 4 Passi di Pace come occasione per riportare al centro dell’attenzione una vicenda che interroga ancora oggi coscienze e istituzioni.

Il film su Giulio Regeni

Il documentario ricostruisce la verità giudiziaria sul sequestro, le torture e l’omicidio del giovane ricercatore italiano, scomparso al Cairo e ritrovato senza vita il 3 febbraio 2016. Un lavoro che unisce rigore giornalistico e profondità umana, offrendo allo spettatore un quadro dettagliato dei fatti accertati nel corso delle indagini.

La voce dei genitori

La storia di Giulio è raccontata attraverso le parole dei genitori, Paola Deffendi e Claudio Regeni, che per anni hanno portato avanti una battaglia tenace per ottenere verità e giustizia. «Non abbiamo mai smesso di chiedere cosa è successo a nostro figlio – raccontano nel film – perché la verità è un diritto che non può essere negato».

Accanto alle loro testimonianze, il documentario propone anche quella dell’avvocata Alessandra Ballerini, che ha assistito la famiglia Regeni nel percorso legale culminato nell’avvio del processo contro quattro agenti della National Security egiziana.

Diritti civili e giustizia

“Giulio Regeni – Tutto il male del mondo” non è solo una ricostruzione dei fatti, ma un’opera che mette in luce il valore universale della difesa dei diritti civili e della ricerca della giustizia. Un racconto che parla di responsabilità, di libertà di ricerca e di dignità umana, temi che restano attuali e urgenti.