Gli amanti della bicicletta tornano in sella a Gavirate per la “Pedalata di San Valentino”

Il ciclismo varesino riattacca ufficialmente il numero sulla schiena, o meglio, si ritrova per la prima grande classica d’inizio stagione dedicata a chi ama pedalare senza l’assillo del cronometro. Domenica 15 febbraio torna la «Pedalata di San Valentino», un appuntamento che da ben 49 anni inaugura il calendario ciclistico provinciale. Quest’anno la manifestazione, intitolata alla memoria di Bruno Bertagna, si sposta in riva al lago: la nuova sede di partenza e arrivo sarà infatti il ristorante Al Lago di Groppello di Gavirate.

Campioni e amatori insieme in sella

Nonostante il carattere non agonistico dell’evento, il prestigio della pedalata resta altissimo. Tra i 170 iscritti che hanno già confermato la propria presenza, figurano nomi che hanno fatto la storia del professionismo italiano: Daniele Nardello e Stefano Zanini saranno in gruppo a pedalare insieme agli appassionati. «È un’occasione per ripartire con entusiasmo e condividere la passione per le due ruote sulle nostre strade», commentano gli organizzatori della Società Ciclistica Orinese. L’evento si svolge sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana e gode del patrocinio del Comune di Gavirate e di numerose realtà storiche del territorio come il Panathlon Club Varese e VareseDoYouBike.

Tre percorsi per ogni tipo di ciclista

La vera novità dell’edizione 2026 riguarda l’offerta dei tracciati, pensati per soddisfare ogni tendenza del ciclismo moderno. Gli stradisti avranno a disposizione un anello di 58 chilometri interamente segnalato. Per chi invece preferisce lo sterrato e il fascino delle “strade bianche”, sono stati disegnati due percorsi gravel: uno più impegnativo da 55 chilometri (con 710 metri di dislivello) e uno più agile da 47 chilometri. La partecipazione è aperta a tutti i tipi di bicicletta, dalle moderne e-bike alle mountain bike, fino alle bici d’epoca.

Il programma della giornata a Groppello

Il ritrovo è fissato a partire dalle ore 8:00 presso il ristorante Al Lago di via Al Lago 82, dove sarà possibile iscriversi e ritirare il pacco gara. La partenza sarà “alla francese”, ovvero libera o in piccoli gruppi, in una fascia oraria compresa tra le 8:30 e le 9:30. Dopo le fatiche in sella, la festa si sposterà a tavola con il ristoro previsto dalle 11:30. Il momento conclusivo della mattinata sarà dedicato alle premiazioni, previste per le 12:30, dove verranno celebrati i gruppi più numerosi che hanno scelto di onorare questa storica apertura di stagione.