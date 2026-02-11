Gli appuntamenti di mercoledì su Radio Materia tra attualità, calcio, giovani e salute
Si inizia alle 10 con Antonio Franzi, poi toccherà a Gianpaolo Calzi, ai ragazzi dell'IIS Dalla Chiesa di Sesto Calende e infine a Luciano Lucchina
Il programma del mercoledì in diretta su Radio Materia prevede quattro appuntamenti appuntamenti: alle 10, spazio all’informazione all’attualità con Radio Missione Francescana, alle 12 è l’ora della nuova puntata di Figli di un gol minore, alle 15 spazio agli studenti dell’IIS Dalla Chiesa di Sesto Calende mentre alle 18 avremo una star della medicina sportiva del territorio e non solo.
10,00 Tutta Varese ne parla
Trasmettiamo ogni giorno per un’ora, in diretta, la trasmissione di Antonio Franzi su Radio Missione Francescana con i suoi ospiti. Oggi si parlerà della situazione in Medio Oriente con il responsabile zonale della Caritas don Matteo Rivolta, di intelligenza artificiale con Roberto Marabini (creatore di Exie.ai), di giovani a Varese e di cultura.
12,00 Figli di un gol minore
Gianpaolo Calzi, una carriera nata a Varese ed esplosa nella Pro Patria, è l’ospite della nuova puntata del podcast di Francesco Mazzoleni sui principali protagonisti del calcio del nostro territorio negli ultimi decenni.
15,00 Che scuola fai?
Ospiti della nostra Alessandra Toni saranno Alessandro Fiorini, Riccardo Marcaletti, Simone Cojutti e Virginia Consalter ovvero i rappresentanti di istituto dell’IIS Carlo Alberto Dalla Chiesa di Sesto Calende. Insieme a loro andremo alla scoperta di questo istituto che comprende istruzione liceale, tecnica e professionale.
18,00 Chi l’avrebbe mai detto
Dopo qualche giorno di assenza torna la nostra rubrica dedicata alle storie delle persone che vengono a trovarci nello spazio libero di Varesenews. Ospite di oggi è il dottor Luciano Lucchina, una vera e propria istituzione nel mondo della medicina sportiva. Con lui parleremo dell’infortunio sportivo e di una sua particolare invenzione.
Vuoi partecipare ad una trasmissione? Scrivici a radiomateriavn@gmail.com o mandaci un whatsapp al 3534848857.
Per ascoltarci
www.varesenews.it/radio-materia/
App: Radio Garden o Tune In
ASCOLTA LE REPLICHE E NON DIMENTICARE DI METTERE UN LIKE SE TI SONO PIACIUTE
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.