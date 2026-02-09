Gli scivoli malmessi lungo il naviglio rischiano di diventare una trappola per gli animali selvatici

Gli “scivoli” per far abbeverare gli animali selvatici nel naviglio rischiano di trasformarsi in una trappola mortale: «Se si osserva con precisione lo scivolo, lo svergolamento dell’assito di sostegno degli animali è talmente accentuato che per gli animali di grossa taglia sembra impossibile non scivolare in acqua», scrive un lettore dalla zona di Malpensa.

Il tema degli animali selvatici nei canali artificiali – il canale Industriale, il naviglio Grande e il Villoresi – non è secondario.

Succede piuttosto spesso ed è un danno per la fauna selvatica ma anche un problema dal punto di vista della gestione, per la necessità di recuperare gli animali, che impegna sovente vigili del fuoco e tecnici dell’Enel (questi ultimi competenti nei dintorni delle diverse centrali elettriche).

L’ultima notizia risale allo scorso 6 ottobre 2025, un cervo scivolato a Vizzola Ticino nelle acque del canale industriale. Ma in passato è capitato anche che succedesse con lupi e persino un’intera mandria di vacche, che nell’estate scorsa aveva richiesto un complesso intervento ai vigili del fuoco.

Gli scivoli a bordo canale servono per offrire appiglio a chi scivola nelle acque o anche per consentire agli animali di abbeverarsi, specie nella stagione più calda e secca in cui è più difficile trovare acqua in altre forme. Di fatto però le condizioni precarie rischiano di amplificare il problema.

La foto dello scivolo si trova lungo il naviglio in località Nosate, primo paese della Città Metropolitana di Milano che s’incontra lungo il corso del naviglio: il canale in questo periodo è svuotato per manutenzione, in questo inverno particolarmente impegnative.