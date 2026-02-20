Gli Skorpions non si iscrivono al campionato: “Decisione saggia, continuiamo a lavorare per il futuro”

La notizia della mancata iscrizione degli Skorpions Varese al campionato di Prima Divisione (IFL) ha scosso il panorama del football americano nazionale, ma dai vertici societari arriva un invito alla calma. Nonostante la rinuncia alla massima serie a ridosso dell’inizio della stagione, la dirigenza rivendica il percorso compiuto nell’ultimo decennio e chiarisce le motivazioni di una scelta definita «saggia», dettata soprattutto dalla necessità di tutelare gli atleti.

La “tempesta perfetta” sulla linea d’attacco

A pesare in modo decisivo sulla decisione non sono state questioni economiche, quanto un’improvvisa carenza di organico in un reparto chiave. «Siamo molto sereni, in questi dieci anni abbiamo fatto tantissimo raggiungendo tanti risultati – spiega Enzo Petrillo, dirigente degli Skorpions –. Non è un abbandono o una sospensione del nostro programma di lavoro o della nostra attività». Il problema è tecnico e strutturale: «Manca la linea d’attacco perché si è consumata la “tempesta perfetta” portando via gran parte di questi giocatori, uno problema che in questo momento si fa fatica a ricucire».

Sicurezza dei giocatori al primo posto

La squadra, sulla carta, era stata allestita per competere ai massimi livelli e diversi innesti – compreso il nuovo head coach – erano già stati annunciati (leggi qui) forte di ben dieci elementi nel giro della Nazionale. Tuttavia, le defezioni dell’ultima ora hanno reso impossibile proseguire senza rischi. «La squadra era forte e attrezzata per fare un campionato al meglio – prosegue Petrillo – ma viste le defezioni non era ipotizzabile continuare. Con la testa questa è la decisione più saggia: con il cuore avrei giocato anche così, ma avrei messo a rischio l’incolumità dei ragazzi». Il dirigente sottolinea la natura ibrida di questo sport: «Il football è professionale perché ci si allena tutti i giorni, ma anche dilettantistico perché molti ragazzi lo fanno solo per passione».

Un impatto sociale che va oltre il campo

Nonostante lo stop alla IFL, gli Skorpions non cancellano quanto costruito finora. La franchigia varesina è diventata negli anni un trampolino di lancio per carriere internazionali. «Abbiamo impattato nella vita delle persone in maniera positiva – ricorda con orgoglio il dirigente – tra chi è andato a giocare nei college americani o nella Nfl Europe, oltre a tutti quelli che vestono la maglia azzurra».

Ripartire dai giovani e dal Flag Football

Il futuro della società riparte ora dalle fondamenta, con l’obiettivo di tornare grandi in modo sostenibile. «Continueremo a costruire con le ragazze del flag football e con i giovani – conclude Petrillo – per creare qualcosa che prosegua nel tempo, con molta tranquillità e serenità». L’obiettivo è dunque un anno di transizione con tante iniziative che verranno realizzate in città con eventi di risonanza internazionale.