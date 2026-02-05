Gli sport delle Olimpiadi sfilano come maschere di Carnevale per le vie di Angera

Un Carnevale olimpico sul Lago Maggiore. L’atmosfera dei grandi eventi sulla neve ispira infatti l’edizione del Carnevale organizzato dagli oratori di Angera, Ranco e Taino. La Comunità Pastorale San Carlo ha scelto come filo conduttore e tema per le maschere dell’edizione 2026 le discipline olimpiche invernali.

(foto d’archivio)

L’iniziativa è realizzata dagli Oratori di Angera Ranco Taino e dalla Comunità Pastorale San Carlo Borromeo, in collaborazione con la Pro Loco Ranco – Lago Maggiore e con il patrocinio della Città di Angera. L’evento segue la tradizione del rito ambrosiano, portando in piazza l’energia delle competizioni invernali proprio a ridosso dei grandi appuntamenti sportivi internazionali.

L’appuntamento è fissato per sabato 21 febbraio ad Angera, con un programma che coinvolgerà i giovani e le famiglie dei tre centri del basso Verbano in un pomeriggio di animazione all’aperto. Il punto di ritrovo è fissato alle 14:30 nel piazzale delle scuole di Angera. Da qui prenderà il via il corteo mascherato che attraverserà la città per dirigersi verso il pratone, l’area sul lungolago che farà da scenario alla seconda parte della manifestazione.

Una volta raggiunto il lungolago, il programma prevede momenti di intrattenimento collettivo. Saranno allestiti i giochi in maschera e si terranno le premiazioni per i costumi più originali. A conclusione della giornata è prevista una «grande merenda per tutti», un momento conviviale per chiudere i festeggiamenti.