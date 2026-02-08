Golasecca, il GAM riconosciuto Centro museale regionale: cerimonia ed emozioni al museo
Al GAM di Golasecca la cerimonia per il riconoscimento regionale. Presente l’assessore alla Cultura Umberto Pinetti. Coinvolti anche i ragazzi della scuola secondaria e gli allievi della Scuola di Canto OSA
Un pomeriggio carico di significato ed emozioni quello di sabato 7 febbraio al GAM Golasecca, dove si è svolta la cerimonia ufficiale per il riconoscimento regionale del museo come Centro museale.
All’evento ha preso parte l’assessore regionale alla Cultura Umberto Pinetti, a testimonianza dell’importanza del traguardo raggiunto dal GAM, punto di riferimento culturale per il territorio.
Nel corso della cerimonia la targa del riconoscimento, consegnata in Regione all’architetta Lucina Caramella, è stata simbolicamente affidata al Sindaco del Consiglio comunale dei ragazzi della Scuola Secondaria di Golasecca. Un gesto dal forte valore educativo e simbolico, che ha voluto sottolineare il legame tra istituzioni, cultura e nuove generazioni.
Il pomeriggio è stato impreziosito dal bel canto degli allievi della Scuola di Canto OSA di Sesto Calende, che hanno accompagnato la cerimonia con un momento musicale molto apprezzato dal pubblico.
