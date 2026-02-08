Varese News

Gallarate/Malpensa

Golasecca, il GAM riconosciuto Centro museale regionale: cerimonia ed emozioni al museo

Al GAM di Golasecca la cerimonia per il riconoscimento regionale. Presente l’assessore alla Cultura Umberto Pinetti. Coinvolti anche i ragazzi della scuola secondaria e gli allievi della Scuola di Canto OSA

Generico 02 Feb 2026

Un pomeriggio carico di significato ed emozioni quello di sabato 7 febbraio al GAM Golasecca, dove si è svolta la cerimonia ufficiale per il riconoscimento regionale del museo come Centro museale.

All’evento ha preso parte l’assessore regionale alla Cultura Umberto Pinetti, a testimonianza dell’importanza del traguardo raggiunto dal GAM, punto di riferimento culturale per il territorio.

Nel corso della cerimonia la targa del riconoscimento, consegnata in Regione all’architetta Lucina Caramella, è stata simbolicamente affidata al Sindaco del Consiglio comunale dei ragazzi della Scuola Secondaria di Golasecca. Un gesto dal forte valore educativo e simbolico, che ha voluto sottolineare il legame tra istituzioni, cultura e nuove generazioni.

Il pomeriggio è stato impreziosito dal bel canto degli allievi della Scuola di Canto OSA di Sesto Calende, che hanno accompagnato la cerimonia con un momento musicale molto apprezzato dal pubblico.

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 08 Febbraio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.