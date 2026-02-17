Grave carenza nell’organico nei Vigili del Fuoco di Varese: Alfieri porta il caso al Senato
Gli enti locali della provincia hanno più volte sollecitato un intervento del Governo per potenziare il personale e tutelare la sicurezza pubblica
Il senatore varesino del Partito Democratico Alessandro Alfieri ha presentato un’interrogazione al Senato per chiedere al Ministro dell’Interno un intervento urgente sulla carenza di personale dei Vigili del Fuoco in provincia di Varese. Un tema che, secondo il parlamentare, incide direttamente sulla capacità operativa del comando provinciale e sulla sicurezza del territorio.
“Carenza strutturale che incide sui tempi di intervento”
«Ho presentato un’interrogazione parlamentare al Senato della Repubblica per chiedere al Ministro dell’Interno quali iniziative urgenti intenda adottare al fine di affrontare e risolvere la persistente carenza di personale del Corpo dei Vigili del Fuoco nella provincia di Varese» – Alessandro Alfieri, senatore del Partito Democratico –
Alfieri sottolinea come la situazione del comando provinciale presenti «criticità significative sotto il profilo dell’organico, con ripercussioni dirette sulla capacità operativa, sui tempi di intervento e sulle condizioni di lavoro del personale in servizio» – Alessandro Alfieri, senatore del Partito Democratico –
Una carenza definita strutturale, che secondo il senatore rischia di compromettere l’efficienza del dispositivo di soccorso tecnico urgente in un territorio complesso, caratterizzato da aree industriali, infrastrutture strategiche e un’estensione ampia e articolata.
Il ruolo degli enti locali
Negli ultimi mesi, evidenzia Alfieri, anche gli enti locali della provincia hanno più volte sollecitato un intervento del Governo, segnalando le difficoltà operative e i rischi legati alla mancanza di organico.
«Comuni e amministrazioni del territorio stanno già facendo la propria parte. La sicurezza non può gravare esclusivamente sugli enti locali, che stanno operando con senso di responsabilità pur in assenza di adeguati potenziamenti statali. Ci aspettiamo dal Ministro una risposta chiara e puntuale, nella consapevolezza che la tutela della sicurezza pubblica rappresenta una priorità assoluta» – Alessandro Alfieri, senatore del Partito Democratico –
Ora si attende la risposta del Ministero dell’Interno, chiamato a chiarire quali misure intenda mettere in campo per rafforzare l’organico del comando provinciale di Varese.
