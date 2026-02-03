Guasto alla rete fognaria a San Salvatore a Malnate: rallentamenti lungo via Como

Disagi alla circolazione nel pomeriggio di oggi, 3 febbraio 2026, in località San Salvatore. Sono attualmente in corso delicate operazioni di ripristino della sede stradale lungo la via Como, l’importante arteria che collega il territorio verso il capoluogo.

L’intervento si è reso necessario per risolvere una problematica legata alla rete fognaria, che ha richiesto l’intervento immediato del gestore Alfa Srl.

Per garantire la sicurezza dell’area e permettere il regolare svolgimento dei lavori, sul posto è presente un massiccio dispiegamento di forze, polizia locale, protezione civile e Ufficio Tecnico, tecnici di Alfa Srl.

Possibili disagi

Le autorità avvisano che potrebbero verificarsi rallentamenti significativi o brevi interruzioni alla circolazione. La situazione è monitorata costantemente per ridurre al minimo l’impatto sul traffico veicolare, particolarmente intenso in queste ore.

Il Comune raccomanda a tutti gli automobilisti attenzione e massima prudenza, specialmente in prossimità del cantiere, per tutelare l’incolumità degli operatori che stanno lavorando sulla strada.