Varese News

Varese Laghi

Guasto alla rete fognaria a San Salvatore a Malnate: rallentamenti lungo via Como

Operazioni di ripristino in corso per un problema alla sede stradale. Sul posto Polizia Locale, Protezione Civile e i tecnici di Alfa Srl. Si raccomanda massima prudenza

Generico 02 Feb 2026

Disagi alla circolazione nel pomeriggio di oggi, 3 febbraio 2026, in località San Salvatore. Sono attualmente in corso delicate operazioni di ripristino della sede stradale lungo la via Como, l’importante arteria che collega il territorio verso il capoluogo.

L’intervento si è reso necessario per risolvere una problematica legata alla rete fognaria, che ha richiesto l’intervento immediato del gestore Alfa Srl.

Per garantire la sicurezza dell’area e permettere il regolare svolgimento dei lavori, sul posto è presente un massiccio dispiegamento di forze, polizia locale, protezione civile e Ufficio Tecnico, tecnici di Alfa Srl.

Possibili disagi

Le autorità avvisano che potrebbero verificarsi rallentamenti significativi o brevi interruzioni alla circolazione. La situazione è monitorata costantemente per ridurre al minimo l’impatto sul traffico veicolare, particolarmente intenso in queste ore.

Il Comune raccomanda a tutti gli automobilisti attenzione e massima prudenza, specialmente in prossimità del cantiere, per tutelare l’incolumità degli operatori che stanno lavorando sulla strada.

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 03 Febbraio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.