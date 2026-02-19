Hola España: paella, sangria e tapas nel weekend del ristorante “Al Posto Giusto” di Varese

Nel locale di via Amendola 7 a Varese doppia serata speciale dedicata alla paella e alle tapas. Novità anche per il menù fisso di mezzogiorno tra arte e convenienza. È consigliata la prenotazione al numero 375 8865600

Nel cuore di Masnago, il ristorante Al Posto Giusto, in via Amendola 7 si conferma un punto di riferimento per chi cerca un mix tra tradizione locale e incursioni nella cucina internazionale. Nel weekend del 20 e 21 febbraio si punta su una serata a tema che profuma di Mediterraneo.

La serata spagnola: paella e sangria

L’atmosfera si scalda con una proposta interamente dedicata ai sapori iberici. Il protagonista indiscusso è il menù speciale che punta sulla condivisione e sulla vivacità della cucina spagnola: si inizia con una sangria di benvenuto, segue un assaggio di 4 “Tapas Special”, piccoli morsi gourmet per stuzzicare il palato e poi il piatto forte, la paella, preparata con ingredienti selezionati per richiamare la ricetta originale.

Il prezzo fissato per l’intero menù è di 35 euro, un’occasione per trasformare una cena a Varese in un piccolo viaggio gastronomico verso la penisola iberica.

Non solo cene a tema: “Al Posto Giusto” dedica grande attenzione anche alla pausa pranzo, proposta in una cornice che omaggia l’arte, tra dipinti murali che invogliano a stare insieme: dal lunedì al venerdì, tra le 12.00 e le 14.30, è attiva la formula a menù fisso con diverse opzioni per modulare la sosta in base al tempo a disposizione: menù Completo per chi cerca un pasto sostanzioso a 13 euro; solo secondo a 10 euro; solo primo per una pausa leggera a 9 euro.

L’appuntamento è al ristorante “Al Posto Giusto” di Varese, in via Amendola 7. Per prenotazioni e dettagli sul menù è possibile rivolgersi alla pagina social del ristorante o contattare il numero dedicato 375 8865600 (Cellulare e Whatsapp).

Il menù de Al Posto Giusto di Masnago offre infatti anche un’ampia scelta di piatti per tutti i gusti, pizze al metro, taglieri, fritti misti, hamburger e tanto altro.

Info e contatti

Al Posto Giusto

Via Amendola 7, Masnago (Varese)

Sito: www.alpostogiustovarese.it

Cellulare e Whatsapp +39 375 8865600

INSTAGRAM