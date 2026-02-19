I Doobie Brothers cambiano cantante… e un po’ anche musica!

Presentando The captain and me, il loro grande successo del 1973, avevamo già in fondo spiegato quello che sarebbe già successo poi ai Doobie Brothers. Tom Johnston, chitarrista e cantante fondatore della band, soffriva di ulcere allo stomaco, malattia non proprio ideale per chi deve andare in tour: decise pertanto di non garantire più la sua presenza.

I Doobie furono lì lì per sciogliersi, ma Jeff Baxter suggerì invece di chiamare, almeno per il tour, il suo amico Michael McDonald, col quale aveva suonato negli Steely Dan. Lui era un po’ perplesso, perché cercavano un tastierista da Hammond mentre lui si sentiva più pianista: ma non aveva una lira e per un tour accettò.

Alla fine di quello però gli chiesero di restare e lui restò, dando loro una svolta ancora più funky soul (ricordatevi di non confondere i Doobie con gli Allman che facevano altre cose). Poi come al solito la svolta è questione di gusti e può piacere o meno, ma resta il fatto che McDonald è a mio parere una delle più belle voci di sempre del rock americano: io lo avrei tenuto!

Curiosità: Jeff “Skunk” Baxter, chitarrista in quell’epoca dei Doobie, esplorando usi alternativi delle tecnologie emergenti della musica, divenne un esperto di difesa missilistica! Nel 2005 entrò addirittura a far parte di un comitato di consulenza della NASA.

La rubrica 50 anni fa la musica